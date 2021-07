Basket

Basket : L’énorme déception de Draymond Green après le forfait de Bradley Beal !

Publié le 16 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Après deux défaites en trois matchs de préparation, la Team USA vient d’accueillir une autre mauvaise nouvelle : le forfait de Bradley Beal, positif au Covid. Coéquipier en sélection du meneur des Wizards, Draymond Green s’est attristé de son absence.

La Team USA s’imaginait vivre une préparation plus simple pour les Jeux Olympiques… Après trois matchs amicaux, les Américains se sont inclinés à deux reprises contre le Nigéria et l’Australie. Et comme si cela ne suffisait pas, une bien mauvaise nouvelle vient de leur tomber sur la tête. Cadre de la sélection, Bradley Beal va devoir faire une croix sur les JO. Le meneur des Wizards a été testé positif au Covid-19.

« On ne peut qu'éprouver de la compassion pour Brad »