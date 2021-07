Basket

Basket - NBA : Ben Simmons reçoit les critiques d’un coéquipier !

Publié le 13 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Après la désillusion connue par les Sixers en playoffs cette saison, Ben Simmons a été au centre des critiques à cause notamment de son manque d’apport offensivement. Alors que l’Australien devrait travailler sur son tir cet été, son coéquipier Danny Green en a remis une couche récemment.

Ben Simmons et les Sixers ont connu une fin de saison très décevante avec l’élimination contre Atlanta à domicile. Le meneur de jeu de Philadelphie a été durement mais logiquement critiqué après ses mauvaises performances, notamment en attaque. Souvent moqué pour son tir presque inexistant, l’Australien a préféré ne pas participer aux JO de Tokyo avec son pays et devrait travailler au maximum son shoot cet été pour la saison prochaine. Une amélioration nécessaire pour que Ben Simmons puisse passer un nouveau cap, c’est en tout cas ce que son coéquipier Danny Green pense.

« Mais nous avons besoin qu’il marque des points aussi ! »