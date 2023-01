Sacré à l’Open d’Australie, Novak Djokovic fait son mea culpa

La rédaction

Tout juste titré à l’Open d’Australie qu’il a remporté pour la 10ème fois de sa carrière, Novak Djokovic en a profité pour s’exprimer sur son caractère tumultueux. Souvent en colère, notamment contre son box familial, le Serbe s’est excusé dans une séquence émotion, envers ceux qui lui sont proches.

Novak Djokovic l’avait déjà déclaré, il n’est pas le joueur du circuit le plus à même de cacher ses émotions. Et quand le Serbe est énervé, tout le monde en prend pour son grade, et surtout ses proches présents dans le box. Auréolé d’un dixième titre à l’Open d’Australie, Nole a fait son mea culpa.

Un Djokovic plein de gratitude

Le Serbe s’est exprimé juste après sa victoire face au Grec Stefanos Tsitsipas : « Je tiens vraiment à remercier mon équipe. Merci de me supporter, merci de me tolérer dans les bons comme dans les mauvais moments, comme aujourd'hui. Je sais qu'ils n'ont pas passé un super moment avec moi qui n'arrêtait pas d'aller les chercher mais je leur suis reconnaissant d'être là » . Cette édition de l’Open d’Australie aura vraiment poussé à bout le Serbe, décidément très émotif.

Un box familial tolérant