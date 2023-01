Le «super-héros» Novak Djokovic est «inimitable»

La rédaction

Tout juste victorieux de son 10ème titre à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a reçu de nombreuses louanges de la part d’anciens, ou de joueurs actuels. Alors qu’il égale désormais Rafael Nadal au nombre de Grands Chelems remportés (22), la victoire du Serbe a été analysée par la légende Mats Wilander.

Dans le journal L ’ Équipe , Mats Wilander est revenu sur la victoire ce dimanche de Novak Djokovic à l’Open d’Australie. Le Serbe qui a décrit cette victoire comme « la plus grande de sa carrière » , a dû se réinventer au fil des années pour pouvoir continuer à gagner juge Wilander.

Djokovic toujours au top

Dans le journal L ’Équipe , Mats Wilander déclare : « Parfois, Novak perd le contrôle mais il parvient alors à projeter son énergie encore plus haut. Peu y arrivent. Après, sur le jeu en lui-même, il a réussi quelque chose de presque impossible. À 35 ans, il a décidé de jouer comme s'il était un champion d'aujourd'hui. Federer et Nadal ont eux aussi fait évoluer leur jeu. Roger, en collant davantage à sa ligne de fond. Rafa, en cherchant des solutions tactiques pour éviter de trop avoir à courir » . Les comparaisons du Serbe avec Rafael Nadal et Roger Federer sont destinées à perdurer pendants des années…

Le Serbe est plus violent dans son jeu