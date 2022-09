Tennis

En plein US Open, le clan Nadal cherche un traître

Publié le 1 septembre 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 1 septembre 2022 à 10h35

Vainqueur plutôt tranquille de son premier tour contre Rinky Hijikata, Rafael Nadal a bien démarré l’US Open. Même s’il reste prudent quant à son état de forme, l’Espagnol a pris confiance après son élimination d’entrée à Cincinnati. Actuellement, ce qui le préoccupe, c’est de trouver la « taupe » qui a divulgué l’information sur l’admission à l’hôpital de sa femme et de son bébé.

Après avoir remporté l’Open d’Australie et Roland-Garros, les deux premiers tournois du Grand Chelem de la saison, Rafael Nadal a fini Wimbledon avec beaucoup de frustration. Qualifié en demi-finale au terme d’une rencontre étouffante physiquement contre Taylor Fritz, l’Espagnol a été contraint d’abandonner avant même d’affronter Nick Kyrgios. Même s’il reste invaincu en Grand Chelem cette saison, Nadal aurait, sans aucun doute, préférer en découdre avec Nick Kyrgios plutôt que d’abandonner. Remis de ses pépins physiques, le joueur de 36 ans est de retour pour l’US Open. Avec toujours les mêmes ambitions : gagner.

Première tranquille pour Nadal

Malgré sa défaite au premier tour à Cincinnati, Rafael Nadal débarque en confiance à l’US Open, quatre ans après sa dernière participation. Même s’il aura dû batailler pour l’emporter en quatre manches, Nadal n’a presque pas tremblé contre Rinky Hijikata. « Ce fut un match difficile. Dans le premier set, j'ai des opportunités que je ne saisis pas, puis j'ai un mauvais jeu de service, il fait le break. J'étais un peu nerveux. Un premier match à New York, trois ans après, en night session... c'est toujours excitant. J'ai su passer outre cela ensuite. J'ai mieux joué. Ce n'était pas parfait, mais je suis content. C'est mon deuxième match en cinquante jours, plus ou moins. D'une certaine façon, ce n'est pas non plus le jour pour jouer parfaitement. C'était un jour pour faire le job et c'est ce que j'ai fait », expliquait le Majorquin après son succès.

Un œil sur son physique

Malgré tout, Rafael Nadal reste prudent quant à son physique, notamment sa dernière blessure aux abdominaux. « C'est évident que j'ai servi un peu en deçà pour éviter de trop agresser la zone abdominale. Le tournoi ne se gagnait pas aujourd'hui, mais il pouvait se perdre aujourd'hui. Il faut être intelligent, y aller pas à pas », confiait-il après sa victoire dans des propos relayés par L’Equipe . En réalité, ces problèmes physiques ne sont pas sa préoccupation première.

Comment terminer en beauté ? La balle de match ÉNORME de Rafael Nadal. 🤯🔥🔥#USOpenpic.twitter.com/RIiGEtLKwl — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 31, 2022

A la recherche de la taupe