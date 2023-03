XV de France : Galthié annonce du lourd pour la Coupe du monde

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations 2023 a livré son verdict et le XV de France n’a pas su garder son titre après l’exploit de l’année dernière. La victoire face au Pays de Galles n’a en effet servi à rien, puisque l’Irlande a réalisé le Grand Chelem et conforte donc sa place e meilleure nation mondiale, à quelques mois de la Coupe du monde. Mais Fabien Galthié ne s’avoue pas vaincu...

Ce samedi, le XV de France a quitté le Stade de France sur une large victoire face au Pays de Galles (41-28) pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Un match qui ne restera pas dans les mémoires, mais qui marque le début de la préparation de la Coupe du monde, puisque les Bleus reviendront dans l’enceinte dionysienne pour affronter la Nouvelle-Zélande dans le match d’ouverture de la compétition.

« On a fait du mieux possible, quelles que soient les conditions »

Après la fin du 6 Nations, Fabien Galthié en a tiré le bilan, avec la France qui a terminé à la seconde place derrière l’Irlande. « On a commencé le Tournoi peut-être en demi-teinte, on a fait du mieux possible, quelles que soient les conditions » a expliqué le sélectionneur du XV de France, d’après RMC Sport . « On essaie d'être présent et on s'est amélioré, c'est bien de sentir une progression ».

« On est certainement l'équipe à battre »