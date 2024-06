Finale Top 14 : «Fermer leur gueule», Toulouse en roue libre après l'UBB

Axel Cornic

Après avoir remporté la Champions Cup face au Leinster, le Stade Toulousain a assis sa suprématie nationale en décrochant un nouveau Bouclier de Brennus aux dépens de l’Union Bordeaux-Bègles (59-3). De quoi ravir le manager Ugo Mola, qui avait toutefois quelques contentieux à régler après la rencontre.

Ils sont inarrêtables. Auteurs d’une saison lus qu’aboutie, les joueurs du Stade Toulousain l’ont terminée sur la meilleure des notes avec le Bouclier de Brennus. Et avec la manière, puisqu’ils ont infligé une véritable déroute à l’UBB !

Finale Top 14 : Humiliation historique pour l’UBB à cause d’Antoine Dupont et du Stade Toulousain ! https://t.co/yyy5PG19GD pic.twitter.com/VNU72iEqUM — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

« Certains commentateurs sincèrement auraient mieux fait de fermer leur gueule »

Mais Ugo Mola ne semblait pas vraiment rassasié. En marge de la rencontre de ce vendredi soir, il a en effet lâché un tacle assez inattendu. « On va essayer d’en profiter et puis on va évidemment préparer la suite parce qu’on était déjà très attendus. On dérangeait un petit peu au regard de ce que j’entendais ici ou là, des réflexions sur l’arbitrage pas très bien senties de certains commentateurs qui sincèrement auraient mieux fait de fermer leur gueule » a déclaré le manager du Stade Toulousain, en conférence de presse.

Salviac dans le viseur ?