Finale Top 14 - Stade Toulousain : Les joueurs chambrés par le coach !

Axel Cornic

La pression monte avant la finale du Top 14, qui opposera ce vendredi l’Union Bordeaux-Bègles au Stade Toulousain, l'équipe qui semble être imbattable en ce moment. Et l’ambiance semble assez légère à quelques heures du choc, avec un petit échange cocasse entre le manager toulousain Ugo Mola et son joueur, Thomas Ramos.

C’est l’affiche dont tout le monde rêvait en début de saison. L’UBB et sa ligne de trois-quarts supersonique face à l’école ancestrale du Stade Toulousain, menée évidemment par Antoine Dupont et Romain Ntamack. Un choc qui sent la poudre et qui a réservé quelques surprises ces dernières heures, avec notamment les titularisations de Matthieu Jalibert et Ben Tameifuna.

« Est-ce qu’ils marqueront l’histoire du club à jamais ? Je leur souhaite, mais... »

Toute cette pression n’empêche pas les Toulousains d'aborder ce rendez-vous l’esprit léger, avec notamment un échange qui n’a pas manqué de faire parler en conférence de presse. « J'entraîne des mecs qui sont incroyables. Est-ce qu’ils marqueront l’histoire du club à jamais ? Je leur souhaite, mais je pense qu’il manque encore quelques titres (rires). Il en manque encore un peu… » a confié Ugo Mola, qui en tant que joueur a remporté trois Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain, ainsi qu’une Coupe d’Europe.

« On a de la chance d'être entraînés par des entraîneurs qui ont plus gagné que nous »