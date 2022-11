Rugby : Vers un tout nouveau sacre pour Antoine Dupont ?

Thibault Morlain

Déjà lauréat en 2021, le capitaine tricolore Antoine Dupont figure parmi les quatre finalistes retenus par World Rugby pour le titre de meilleur joueur du monde en 2021. Malgré les excellents résultats du XV de France, il est le seul Français.

Qui d’Antoine Dupont, des Irlandais Jonathan Sexton et Josh Van der Flier, ou du Sud-Africain Lukhanyo Am sera élu meilleur jouer du monde en 2022 ? Réponse dimanche soir, à Monaco, à l’occasion des World Rugby Awards. Le demi-de-mêlée du Stade Toulousain est donc en lice pour se succéder à lui-même. Et il en est surement le grand favori. Depuis son sacre à l’automne dernier, Antoine Dupont a remporté le Grand Chelem avec les Bleus lors du Tournoi des Six nations en étant élu meilleur joueur de la compétition. Et il est désormais le capitaine de l’équipe de France invaincue depuis 12 matchs. Malheureusement pour le rugby français, aucun autre tricolore (Alldritt, Ntamack...) ne profite du succès des Bleus pour figurer eux-aussi dans la liste finale. En cas de succès, Antoine Dupont serait le premier français à conserver son titre. Le premier même à être élu à deux reprises puisque ses prédécesseurs (Fabien Galthié en 2002 et Thierry Dusautoir en 2011) n’ont été élu qu’une seule fois.

Retour en images sur la magnifique victoire historique de nos Bleus face aux sud-africains 🇫🇷🤩#EngagésPourLeCollectif @FranceRugby @Dupont9A @CBaille @a_wingi pic.twitter.com/guYocCGYC2 — Assurement Rugby (@assurementrugby) November 13, 2022

Laure Sansus parmi les finalistes féminines

Du côté des filles, la Française Laure Sansus est également en lice pour le titre de meilleure joueuse de rugby à XV 2022. La demi-de-mêlée du Stade Toulousain, meilleure marqueuse du Tournoi des Six nations 2022, a aussi été élue meilleure joueuse du Tournoi 2022. Malheureusement sa carrière s’est récemment terminée sur une blessure (rupture du ligament croisé antérieur du genou) durant la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande avec l’équipe de France. Laure Sansus figure parmi la liste des cinq nommées pour le titre de joueuses de l’année aux côtés de la Canadienne Sophie Goede, de l’Anglaise Alex Matthews, et des deux championnes du monde néo-zélandaise Portia Woodman et Ruahei Demant.