Rugby

XV de France : Dupont voit rouge, il risque gros

Publié le 14 novembre 2022 à 20h35

Axel Cornic

Face aux Champions en titre Sud-Africains, le XV de France a lancé un grand message à la planète rugby à un an de sa Coupe du monde (30-26). Mais les Bleus ont dû jouer une bonne partie du match sans leur capitaine Antoine Dupont, qui a écopé d’un carton rouge et qui attend désormais un verdict qui pourrait le tenir éloigné des terrains pendant quelques semaines.

C’était un match d’une durement rare, avec d’ailleurs quelques casses des deux côtés. Le choc entre le XV de France et l’Afrique du Sud a tenu toutes ses promesses, mais il a surtout été marqué par deux cartons rouges dont un assez tôt dans la rencontre, pour le troisième-ligne des Springboks Pieter-Steph Du Toit. Le second est plus surprenant, puisque c’est Antoine Dupont qui l’a pris !

XV de France : Antoine Dupont et le poids du brassard ? https://t.co/GMtTwzoz9k pic.twitter.com/nqCpdYHiW1 — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

Dupont, un premier carton rouge qui pourrait coûter cher

Le capitaine tricolore et meilleur joueur de l’année 2021 a en effet reçu le premier carton rouge de sa carrière professionnelle, pour une faute sur Cheslin Kolbe. Ce dernier est pris en l’air et retombe sur la tête, ce qui rend la faute et le carton rouge indiscutable, même si visiblement accidentelle. Dupont ne sera donc évidemment pas de la partie face au Japon pour la fin de cette tournée de novembre, mais il risque une sanction assez lourde.

De quatre à douze semaines de suspension

Comme le fait remarquer RMC Sport , Antoine Dupont connaitre la décision ce mercredi, puisqu’il est convoqué pour une audience disciplinaire après son carton rouge. Selon la grille normale des sanctions, le capitaine du XV de France risque au minimum quatre semaines de suspension, mais cela pourrait monter à huit et même douze semaines. Une très mauvaise nouvelle pour son club du Stade Toulousain, qui pourrait être obligé de s’en priver au maximum jusqu’en février 2023.

« La faute, elle y est »