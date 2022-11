Rugby - XV de France

XV de France : Pas de changement dans le XV de départ pour affronter les Springboks

Publié le 10 novembre 2022 à 13h20

Fabien Galthié et Raphael Ibanez ont donné ce matin le XV de départ pour affronter l’Afrique du Sud samedi à Marseille. L’équipe qui a battu l’Australie est reconduite. Y compris Jonathan Danty, tout juste papa. Seulement deux changements sur le banc.

On ne change pas une équipe qui gagne. Sans surprise, Fabien Galthié a choisi de faire confiance aux mêmes titulaires pour affronter les champions du monde. Ainsi, le quinze de départ aligné samedi dernier contre l’Australie est reconduit face aux Springboks. Y compris le centre Jonathan Danty qui est pourtant devenu papa dans la nuit de mardi et mercredi et qui a donc loupé une partie des séances de la semaine. Le staff lui fait confiance et il conserve sa place aux côtés de Gaël Fickou. « Jo a joué 80 minutes face à l'Australie, il a gratté le dernier ballon , a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse. Il a pris la décision de nous rejoindre pour le team run à Marseille demain ». Le Bordelais Yoram Moefana reste donc décalé à l’aile gauche.

Ça bouge sur le banc

Sur le banc, petit changement par rapport à samedi dernier, afin de répondre au défi physique que va imposer l’Afrique du Sud, le banc est composé de six avants et seulement deux trois-quarts. Seuls les Bordelais Lucu et Jalibert combleront les postes arrières. Le Toulousain Mathis Lebel n’est pas dans le groupe. Tout comme le pilier toulonnais Dany Priso qui fait les frais du retour dans l’effectif du Rochelais Reda Wardi. Malgré qu’il n’ait aucune sélection, Wardi était le favori du staff dès la première liste avant qu’il ne puisse être présent en raison d’une suspension. Le deuxième-ligne montpelliérain Bastien Chalureau fait également son apparition pour la première fois dans le groupe des 23 pour densifier la proposition en deuxième ou troisième-ligne. Il remplace Killian Geraci qui s’est blessé durant l’échauffement contre l’Australie et qui sera absent trois mois.

La composition du XV de France