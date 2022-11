Rugby - XV de France

XV de France : Damian Penaud, la nouvelle coqueluche des Bleus

Publié le 7 novembre 2022 à 13h40

Déterminant lors du premier test match des Bleus contre l’Australie, Damian Penaud a une nouvelle fois prouvé sa valeur. Qui est le Monsieur Plus de Fabien Galthié ? Portrait.

Finisseur hors pair, Damian Penaud brille en Equipe de France depuis plusieurs années et a encore fait parler ses qualités ce samedi en offrant l’essai de la victoire face à l’Australie. Joueur fondamental de l’ère Gatlhié et taulier de l’ASM à seulement 26 ans, la suite de la carrière de Damian Penaud s’annonce brillante.

Le facteur X du XV de France

International français depuis 2017, Damian Penaud a toujours été convaincant avec le maillot bleu, néanmoins, depuis l’arrivée de Fabien Galthié aux commandes du XV de France, le Clermontois est entré dans une autre dimension. Grâce à son nouvel exploit individuel qui a offert la victoire (30-29) à la France face à l’Australie ce samedi, Damian Penaud a inscrit son 19e essai en 35 sélections. Des statistiques affolantes, d’autant plus que 14 ont été réalisés sous le mandat de Galthié.



Lors du grand chelem au Tournoi des 6 nations 2022, Damian Penaud a été le meilleur marqueur d’essais du tournoi avec 3 réalisations. Redoutable en un contre un, rapide et puissant, le Clermontois est désormais une référence offensive du rugby mondial.

Mission accomplie pour nos Bleus ✅👏 #EngagésPourLeCollectif @FranceRugby @PenaudD @Dupont9A @CharlesOllivon @autumnnations pic.twitter.com/50rDzUWhcy — Assurement Rugby (@assurementrugby) November 6, 2022

L’héritier de Rougerie

C’est par ses qualités offensives que Damian Penaud s’est toujours distingué. En jeune, c’est à Lyon puis à Brive qu’il se forme. Très rapidement repéré, il s’engage à l’ASM tandis que Franck Azéma, alors coach de Clermont, le lance dans le grand bain en 2015-16. Sa progression est constante, il brille à l’aile comme au centre et l’ASM semble avoir trouvé l’héritier de la légende Aurélien Rougerie.



En 2017 lors de la finale du Top 14, l’emblématique capitaine laissera d’ailleurs sa place de titulaire au jeune Penaud. À seulement 20 ans, il remporte son premier titre de champion de France avec l’ASM et pousse les portes de Marcoussis avec l’Equipe de France.

Le Top 14 s’arrache Penaud

En fin de contrat avec Clermont, Damian Penaud devrait prochainement quitter le Puy-de-Dôme. Malgré son titre de champion de France en 2017 et le sacre lors du Challenge européen en 2019, Clermont s’essouffle et Penaud devrait rejoindre un cador du Top 14, reste à savoir lequel. Le Stade Toulousain, La Rochelle et Bordeaux-Bègles se détachent tandis le Jaunard prendra sa décision après le Tournoi des 6 nations en mars prochain.