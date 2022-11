XV de France

Dupont, Ntamack, Fickou… Le trio de choc du XV de France !

Publié le 5 novembre 2022 à 11h50

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont n’est pas seul à la barre du navire tricolore. Deux monstres l’entourent, les hommes du président Dupont : Romain Ntamack et Gaël Fickou. Bien plus que de simples coéquipiers.

Alors que le XV de France s’apprête à débuter sa tournée d’automne ce samedi face à l’Australie, Fabien Galthié va faire une nouvelle fois confiance à son trio exceptionnel qui avait si bien marché lors du dernier Tournoi des Six Nations : Antoine Dupont, Romain Ntamack et Gaël Fickou. Tous arrivés au plus haut niveau assez jeune, ils font aujourd’hui les beaux jours de l’Equipe de France, qui semble être l’une des toutes meilleures équipes du monde, à un peu moins d’un an du début de la Coupe du monde de rugby à domicile.

Un trio lancé vers les sommets

Pas forcément issus de la même génération, Dupont, Ntamack et Fickou représentent aujourd’hui les meilleurs espoirs du XV de France et peuvent espérer faire monter l’équipe au sommet l’an prochain. Si Gaël Fickou est l’un des piliers depuis une dizaine d’années, Antoine Dupont et Romain Ntamack font partie des grands talents à l’échelle internationale. Les deux sont d’ailleurs associés au Stade Toulousain depuis cinq ans et participent aux grands succès du XV de France depuis des années. Antoine Dupont a même été désigné meilleur joueur du monde l’année dernière, à l’issue d’une saison très réussie qui a ensuite donné lieu au magnifique dixième Grand Chelem lors du Tournoi des Six Nations début 2022.

Un statut à confirmer

Invaincu depuis l’été 2021, le XV de France doit continuer sa marche en avant lors de cette tournée d’automne 2022. Opposés à l’Australie ce samedi soir, les Bleus auront leur nouveau trio à disposition. Ce statut de meilleure nation mondiale l’année dernière est donc à confirmer, d’autant plus que l’Australie est le dernier adversaire à avoir battu la France. Avant de se lancer dans une année 2023 très importante, les hommes de Fabien Galthié devront également affronter une autre nation forte, l’Afrique du Sud, puis le Japon. Si ce fameux trio reste en forme, il peut largement faire des étincelles...