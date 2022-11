Rugby - XV de France

XV de France : Antoine Dupont et le poids du brassard ?

Publié le 9 novembre 2022 à 16h40

Auteur d’une prestation timorée contre l’Australie, Antoine Dupont paye-t-il le poids du brassard ? Le leader du XV de France n’a pas l’habitude d’être « moins bon » et sera attendu au tournant contre l’Afrique du Sud ce week-end.

Déjà capitaine en club avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont assume cette responsabilité depuis à peu près un an. Un choix logique pour celui qui a été désigné meilleur joueur du monde à l’issue de la saison 2021. A un peu moins d’un an de la Coupe du monde de rugby en France, les Bleus disputent actuellement la tournée d’automne. Impressionnants cette année, depuis le Grand Chelem réussi lors du Tournoi des Six Nations début 2022, les Bleus restent sur onze victoires consécutives depuis leur succès contre l’Australie samedi, un record. Mais le match a été marqué par une prestation moins bonne que d’habitude du côté d’Antoine Dupont.

Une performance inhabituelle

Impressionnant depuis de longs mois maintenant, Antoine Dupont porte parfaitement son équipe avec son rôle de capitaine. Fabien Galthié lui a d’abord offert ce rôle il y a un an lors de la tournée d’automne 2021 et depuis, il ne fait aucun sans-faute. Si la France a fini par battre l’Australie, elle a bien failli connaître la défaite, ne s’imposant que d’un petit point (30 à 29). Bien discret, Dupont a été légèrement étouffé par les Wallabies et il n’a pas pu s’exprimer de la meilleure des manières sur le terrain, un fait plutôt rare surtout ces derniers mois.

Une responsabilité difficile à assumer

Même s’il a parfaitement repris le rôle de capitaine du XV de France, Antoine Dupont a tout de même une lourde responsabilité sur les épaules. Le meilleur joueur du monde a été surpris par les Australiens et a subi un pressing important sur lui. De plus, les Bleus n’ont pas été excellents pour se procurer des occasions franches. Lors de cette tournée d’automne, il faudra peut-être monter d’un cran car le prochain adversaire, l’Afrique du Sud, risque d’appuyer un peu plus sur les points un peu plus faibles contre l’Australie.