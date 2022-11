Rugby - XV de France

XV de France : Les Springboks solides mais sans buteur

Publié le 9 novembre 2022 à 11h20 - mis à jour le 9 novembre 2022 à 11h21

La rédaction

Le sélectionneur des Springboks a décidé d’aligner la plus grosse équipe possible pour défier la France samedi à Marseille. Fef De Klerk reprend son poste à la mêlée, Cheslin Kolbe passe à l’aile... En revanche, les champions du monde souffrent d’une carence au poste d’ouvreur et de buteur.

Vexés d’avoir été battus en Irlande samedi dernier, les Sud-Africains souhaiteraient ne pas prolonger la série de défaite à Marseille samedi soir. Le match face au XV de France a été ciblé depuis longtemps. C’est ce qui explique surement pourquoi certains cadres étaient sur le banc à Dublin et reviennent dans le quinze de départ pour affronter les Bleus samedi. Ainsi, le demi-de-mêlée Faf de Klerk va récupérer sa place pour venir contrarier les activités d’Antoine Dupont. Le duel entre les deux hommes s’annonce épique. Tous deux sont parmi les trois meilleurs 9 de la planète en comptant le All Black Aaron Smith. De Klerk sera associé en charnière avec le polyvalent Damian Willemse. Ouvreur ou arrière, le joueur des Stormers n’est pas le premier choix de Johan Erasmus, mais l’absence d’Handré Pollard sur blessure et l’éviction d’Elton Jantjies pour mauvaise conduite oblige le sélectionneur à composer. Problème, Willemse n’est pas buteur. C’est donc l’ailier toulonnais Cheslin Kolbe, homme à tout faire, qui va avoir la charge des pénalités et transformations, comme ce fut le cas en Irlande samedi dernier après le premier échec au pied de Willemse. Une sacrée carence pour une équipe championne du monde en titre. Un défaut dont les Bleus devront profiter.

Avec Kolbe, Le Roux, Etzebeth, Du Toit, Kolisi...

Titularisé à l'arrière samedi à Dublin face à l’Irlande, Cheslin Kolbe retrouve une place d’ailier à droite et l’excellent Willie Le Roux occupera le poste d’arrière. Kurt-Lee Arendse évoluera sur l'aile gauche alors que Makazole Mapimpi est relégué sur le banc. Pas de changement au centre, la paire Kriel-de Allende sera présente au Vélodrome. Chez les avants, Eben Etzebeth est bien présent en deuxième-ligne. Il sera associé à Franco Mostert. La troisième-ligne sera redoutable avec Pieter-Steph du Toit et Jasper Wiese aux côté de l’emblématique capitaine Siya Kolisi. Et en première-ligne, Kitshoff et Marx seront sur le banc puisque Ox Nch et Bongi Mbonambi ont été titularisé. Ce qui promet aux Bleus un défi intense en mêlée tout au long du match, même après les changements.

Le XV de départ de l’Afrique du Sud