Rugby - XV de France

XV de France : Attention, Springboks droit devant !

Publié le 9 novembre 2022 à 07h40

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Redoutables mais pas invincibles, les Springboks seront à Marseille samedi soir pour défier le XV de France. Un challenge de très haut-niveau pour les Bleus face aux Champions du monde.

Il n’y qu’une équipe que le XV de France n’a pas battu sous l’ère Galthié. Une seule équipe qui ne fait pas partie de son tableau de chasse depuis que les Bleus ont entamé une série de succès record (11). Cette équipe c’est l’Afrique du Sud ! Le calendrier international n’avait pas encore offert à l’équipe de France de se mesurer aux champions du monde en titre. Ce sera pour samedi, à 21h00, au stade Vélodrome de Marseille. Rien que pour ça, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. Mais à cela s’ajoute la forme des deux nations. A moins d’un an de la prochaine Coupe du monde en France, les Bleus et les Sprinboks font partie de grands favoris. Les deux équipes composent le trio de tête (avec l’Irlande) du classement World Rugby.

Un duel à ne pas manquer ⚡️𝐋𝐢𝐤𝐞𝐳 & 𝐫𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐭𝐞𝐳 𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭 pour tenter de remporter vos places pour 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 - 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐒𝐮𝐝, à l'Orange Vélodrome, à Marseille 💪🏼#EngagésPourLeCollectif @Francerugby @autumnations pic.twitter.com/msttlxxmWp — Assurement Rugby (@assurementrugby) November 8, 2022

Un rude combat attend les Bleus

La notion de « test-match » prend tout son sens. Samedi soir à Marseille, les Bleus vont savoir. Sont-ils capables de répondre au combat physique de vont proposer les Springboks ? Sont-ils capables de les dominer ? Sont-ils capables de gagner un douzième match consécutif ? Même dans la difficulté ? Le challenge est parfait à moins d’un an de la Coupe du monde. D'autant que les Sud-Africains ont des comptes à rendre après leur défaite samedi dernier à Dublin face à l’Irlande. Un sentiment de revanche peut planer. Les Bleus devront rivaliser physiquement, voire leur faire tourner la tête en défense s’ils veulent performer. Car on le sait, les Springboks sont redoutables. Ils font mal. Ils martyrisent les défenses et concasse les attaques. La bataille des rucks va être âprement disputé. Personne ne mettrait le pied là où Alldritt, Ollivon ou Danty vont mettre la tête. Mais les Sud-Afs ce n’est pas que ça. Malheureusement. L’équipe du capitaine Siya Kolisi possède des individualités de haut-vol qui peuvent faire basculer un match sur une action. Avec Cheslin Kolbe par exemple. L’ailier de Toulon est un des match-winner de cette équipe. Et nul doute qu’il voudra briller en France, à quelques kilomètres de son domicile. C’est le problème avec les Boks, le combat est permanent, et le danger est partout.