Rugby - XV de France

XV de France : Ce point crucial à retenir de la victoire face à l’Australie

Publié le 8 novembre 2022 à 12h05

Samedi dernier, le XV de France a été bousculé, presque dominée par l’Australie. Mais les Bleus ont trouvé les ressources pour s’imposer en fin de rencontre et préserver leur invincibilité. Parfait à quelques jours d’affronter les champions du monde sud-africains.

Il faut savoir gagner ces matchs-là ! Trop longtemps, l’équipe de France a été la spécialiste des « défaites encourageantes ». Ça, c’était avant ! Désormais, c’est la France qui gagne ! Quoiqu’il se passe ! Samedi, dans la chaleur du Stade de France, les Bleus de Fabien Galthié n’ont pas été aussi flamboyant que nos souvenirs émus du Grand Chelem le supposaient, pas aussi dominateur, pas aussi dynamiteur. Sauf que les Bleus ont gagné quand même. Et tout le monde s’accordera sur le principe qu’il vaut mieux gagner que briller. Il faut aussi savoir gagner dans la difficulté, sans tout maitriser de bout-en-bout. Et peut-être que le scénario du match, avec le magnifique essai de Damian Penaud dans le money-time, est parfait pour les têtes et la confiance. Les Bleus ont finalement terminé en euphorie et soulagement une rencontre qu’ils ont vécu dans le dur ! Au final, la série d’invincibilité est préserver. La confiance est maintenue.

Les Springboks encore plus forts que l’Australie

C’est parfait à moins d’un an de la Coupe du monde. Parfait à quelques jours de jouer les Springboks. Le plus important, c’est la marque sur le planchot à l’issue du match. Et face aux Sud-Africains, qui ne viennent pas à Marseille en touriste, ni pour jouer tous les ballons doit au but, la tâche sera encore ardue. Dans le combat physique notamment, les Springboks sont redoutables. Ils font mal. Ils martyrisent les défenses et concasse les attaques. La bataille des rucks va être âprement disputé. Et la qualité du match sera jugée sur quelques détails qui font parfois un peu mal aux yeux. Mais c’est surement le prix à payer pour battre les champions du monde.

Toutes les grandes nations du rugby se valent