XV de France : 5 nouveaux joueurs pour préparer l’Afrique du Sud

Publié le 7 novembre 2022 à 18h05

La rédaction

15 joueurs ont été appelés par le staff des Bleus pour préparer le test contre l’Afrique du Sud, samedi à Marseille. Parmi eux, Chalureau, Picquette, Wardi, Boudehent et Ezeala, des petits nouveaux qui vont découvrir Marcoussis.

Si Fabien Galthié est plutôt du style à faire toujours confiance aux mêmes hommes pour le XV de départ, voire les 23 qui jouent les matchs, en annexes le staff des Bleus continuent sa revue d’effectif. Pour sa troisième liste de 42 en trois semaines, le staff a encore innové en intégrant des nouvelles têtes. Comme prévu, quinze joueurs – quatorze plus le remplaçant de Kilian Geraci qui est forfait - ont été appelés pour rejoindre le groupe déjà présent à Marcoussis. Parmi eux, le pilier gauche de La Rochelle Reda Wardi, déjà appelé en Bleu en début de tournée mais qui avait dû renoncer à cause d’une suspension (plaquage haut sur Antoine Dupont lors du match Toulouse – La Rochelle). Sa convocation n’est qu’une demi-surprise. De même que celle de son coéquipier rochelais en deuxième-ligne Rémi Picquette. Toujours pas capé, il était néanmoins de la sélection française qui a joué au Japon l’été dernier. En revanche, les présences du deuxième-ligne montpelliérain Bastien Chalureau, de centre ou ailier rochelais Pierre Boudehent (le frère de Paul en troisième-ligne, déjà appelé), et du centre clermontois Samuel Ezeala, sont plus surprenantes. Mais correspondent au choix du staff d’intégrer un maximum de talents dans le projet du XV de France avant la Coupe du monde.

Les 15 joueurs appelés

Avants : Reda Wardi (La Rochelle), Alexandre Bécognée (Montpellier), Bastien Chalureau (Montpellier), Dylan Cretin (Lyon), Jordan Joseph (Pau), Thomas Lavault (La Rochelle), Yoan Tanga (La Rochelle), Rémi Picquette (La Rochelle).



Arrières : Pierre-Louis Barassi (Toulouse), Pierre Boudehent (La Rochelle), Anthony Bouthier (Montpellier), Ethan Dumortier (Lyon), Samuel Ezeala (Clermont), Émilien Gailleton (Pau), Alivereti Raka (Clermont).

Le groupe des 42 pour préparer l'Afrique du Sud

Piliers gauches : Cyril Baille, Dany Priso, Reda Wardi

Piliers droits : Uini Atonio, Sipili Falatea, Mohamed Haouas

Talonneurs : Julien Marchand, Peato Mauvaka, Pierre Bourgarit

Deuxième-ligne : Thibaud Flament, Cameron Woki, Romain Taofifenua, Bastien Chalureau, Thomas Lavault, Rémi Picquette

Troisième-ligne : Anthony Jelonch, Charles Ollivon, Grégory Alldritt, Sekou Macalou, Alexandre Bécognée, Dylan Cretin, Jordan Joseph, Yoan Tanga

Demis de mêlée : Antoine Dupont, Maxime Lucu, Baptiste Couilloud

Demis d'ouverture : Romain Ntamack, Matthieu Jalibert, Léo Berdeu

Centres : Gaël Fickou, Jonathan Danty, Yoram Moefana, Pierre Boudehent, Samuel Ezeala, Émilien Gailleton, Pierre-Louis Barassi

Ailiers : Damian Penaud, Matthis Lebel, Ehtan Dumortier, Alivereti Raka.

Arrières : Thomas Ramos, Anthony Bouthier.