XV de France : Une absence de taille avant l’Afrique du Sud ?

Publié le 8 novembre 2022 à 20h35

Axel Cornic

Le XV de France a débuté sa tournée de novembre de la meilleure des façons, en remportant une victoire face à l’Australie (30-29). A un an de la Coupe du monde en France, il va désormais falloir confirmer face à l’Afrique du Sud, Championne en titre. Toutefois, Fabien Galthié pourrait être privé de l’un de ses grands titulaires pour ce choc...

Les trois matchs de cet automne sont très importants pour le XV de France, qui doit marquer son territoire avant d’accueillir la Coupe du monde, dans un an. Un premier pas important a ainsi été fait avec la victoire sur le fil face à l’Australie, mais le gros morceau de cette tournée approche, puisque ce sont les Champion du monde Sud-africains qui fouleront la pélouse du stade Vélodrome de Marseille.

Danty absent de l'entrainement

Déjà en doute face à l’Australie, Jonathan Danty a finalement été aligné titulaire par Fabien Galthié, mais sa présence pose une nouvelle fois question. Le trois-quart centre de La Rochelle attend en effet un heureux évènement et d’après les informations de RMC Sport , il n’était pas présent à l’entrainement de ce mardi, à Marcoussis.

« On ne sait pas encore quand il pourra revenir et s’il pourra revenir »

Interrogé sur ce sujet, Raphaël Ibanez a expliqué que Jonathan Danty s’était effectivement absenté pour assister sa compagne, émettant au passage des gros doutes sur son retour. « Je viens de m’entretenir avec lui au téléphone. Le travail est en cours » a déclaré le manager du XV de France, avant l’entrainement de ce mardi. « On ne sait pas encore quand il pourra revenir et s’il pourra revenir. On se donne le droit de réfléchir par rapport à la sélection ».

« L’Afrique du Sud à Marseille est un grand évènement mais une naissance aussi »