XV de France

XV de France : Quel Bleu a le plus marqué de points contre l’Australie ?

Publié le 8 novembre 2022 à 16h55

La rédaction

La belle victoire du XV de France permet de lancer parfaitement les Bleus dans cette tournée d’automne. Entre Thomas Ramos, Damian Penaud, Charles Ollivon et Cyril Baille, qui a le plus marqué des points ?

Difficile vainqueur (30-29) de l’Australie, le XV de France a lancé sa tournée d’automne par une victoire précieuse avant d’affronter les champions du monde en titre sud-africains. Si Damian Penaud a offert l’essai de la victoire en fin de match, il n’est pas le seul joueur à avoir marqué des points face aux Wallabies.

Penaud et Baille verrouillent la titularisation

Indéboulonnables à leurs postes respectifs d’ailier et de pilier gauche, Damian Penaud et Cyril Baille ont une nouvelle fois réalisé une très grosse performance face aux Australiens, de quoi verrouiller une titularisation indiscutable. Pourtant, les deux joueurs n’abordaient pas la rencontre dans les mêmes dispositions. Opéré cet été à l’adducteur gauche, Cyril Baille n’a pas disputé le début de saison avec le Stade Toulousain et c’est en manque de rythme qu’il a joué contre l’Australie. Malgré tout, celui qui est considéré comme le meilleur pilier gauche au monde a parfaitement assuré. D’abord bousculé en mêlée, le pilier a de nouveau impressionné par ses qualités de main et sa mobilité exceptionnelle pour un avant.



De son côté, Damian Penaud confirme qu’il est le facteur X du XV de France de Fabien Galthié. L’ailier clermontois a offert la victoire française grâce un exploit individuel dont il a le secret, son 19e essai en bleu et le 14e sous l’ère Galthié. Finisseur hors pair, il est la principale arme offensive des Bleus et ses titularisations sont indiscutables.

Ramos et Ollivon saisissent l’opportunité

Thomas Ramos attendait fermement sa deuxième titularisation en bleu, et ce dernier n’a pas déçu. Positionné à l’arrière en raison de l’absence de Jaminet, le joueur du Stade Toulousain a réalisé une grosse performance. Quasiment impérial face aux poteaux, il a inscrit 20 des 30 points français et a été le joueur qui a le plus porté le ballon (113 mètres) de la rencontre. Performant dans le jeu d’occupation au pied, c’est certainement le secteur où il peut encore progresser. Si Matthieu Jalibert a de l’avance, Thomas Ramos peut également prétendre à une place de titulaire à l’ouverture, d’autant plus que la prestation de Romain Ntamack a été plus que moyenne.



Capitaine du XV de France avant sa grave blessure, Charles Ollivon a toujours été performant sous le maillot bleu. Pour son retour au Stade de France, le flanker a été désigné homme du match et ses 80 minutes auront suffit à lui assurer une place de titulaire dans le XV Français. Le Toulonnais a parfaitement profité de l’absence de François Cros, titulaire lors du grand chelem 2022 et Fabien Galthié dispose d’une troisième ligne impressionnante.