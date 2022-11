Rugby

France - Afrique du Sud : Attention à ce diable de Cheslin Kolbe !

Publié le 10 novembre 2022 à 11h50 - mis à jour le 10 novembre 2022 à 11h57

La rédaction

Même s’il sera repositionné au poste de buteur, Cheslin Kolbe sera l’un des principaux dangers pour le XV de France dans le prochain test match face à l’Afrique du Sud.

Titularisé à l’arrière samedi dernier face à l’Irlande, Cheslin Kolbe n’a pu empêcher la défaite (16-19) de son équipe face aux réalistes irlandais. Face aux XV de France, le Toulonnais sera titularisé à l’aile, son poste de prédilection et il figure comme le principal danger pour la défense française.

Contenir la foudre Chelsin Kolbe

Les champions du monde en titre Sud-Africains n’ont pas digéré la défaite face à l’Irlande et sont gonflés à bloc pour faire tomber le XV de France. Une rencontre au sommet qui va se disputer au Stade Vélodrome et qui pourrait bien être dynamitée par l’intenable Cheslin Kolbe. Homme fort des Bocks , il a été un artisan majeur du sacre mondial en 2019 et est depuis indéboulonnable du XV. Formé au poste d’arrière, c’est à l’aile qu’il brille par ses qualités offensives exceptionnelles. Petit (1m71) et relativement léger (80kg), Cheslin Kolbe et un des joueurs les plus explosifs et rapides au monde, particulièrement redoutable en un contre un. Des qualités qu’il a longtemps développées dans le Rugby à 7.

Un joueur bien connu du XV de France