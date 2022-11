Rugby

Rugby : Les Bleues tombent à l’Eden Park

Publié le 5 novembre 2022 à 10h05

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’aventure en Coupe du monde s’arrête en demi-finale pour le XV de France féminin. Les coéquipières de Gaëlle Hermet ont été battu par la Nouvelle-Zélande (25-24) à l’issue d’une rencontre qu’elles ont pourtant dominée. Caroline Drouin a raté la pénalité de la gagne en fin de match.

Grande frustration pour les Bleues dont le rêve d’une première finale historique s’est envolé ce matin. Les Black Ferns ont battu les Françaises 25 à 24 grâce principalement à une meilleure entame de deuxième période. Deux essais inscrits au retour des vestiaires permettant aux néo-zélandaises de passer devant au score pour la première fois du match. Car jusqu’à la 58ème minute, et fort d’une grosse première période, c’était bien les Bleues qui dominaient la rencontre, avec deux essais marqués (Ménager et Vernier) et une défense exemplaire qui a tenu la dragée haute aux Black Ferns tout au long du match. Mieux, les filles ont réussi à faire douter et déjouer une équipe dans laquelle évoluent les meilleures joueuses du monde. Le troisième essai de Romane Ménager à la 64ème a permis aux Bleues de rester coller au score. Malheureusement, il manque un point.

Quelle demi-finale... 🙏🙏Les Bleues doivent malheureusement s'incliner contre les @BlackFerns aujourd'hui à Auckland. #NZLFRA #RWC2021 #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/PZUnq8sydJ — France Rugby (@FranceRugby) November 5, 2022

Une pénalité manquée à la 79ème

C’est une terrible désillusion pour l’équipe de France qui a livré un magnifique combat sur cette pelouse mythique de l’Eden Park. Jamais les Bleues n’avaient aussi proche d’une finale mondiale. D’autant que les joueuses de Thomas Darracq avaient l’occasion de créer l’exploit en récupérant une pénalité face aux perches dans le money-time. Mais le pied de la demi-d'ouverture Caroline Drouin a tremblé et le ballon est passé à côté. Les Bleues devront vite se ressaisir car elles joueront la petite finale le week-end prochain contre le Canada. La Nouvelle-Zélande jouera la finale contre l’Angleterre.