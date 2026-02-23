«Le médecin m'a prescrit...» : Iris Mittenaere est dans une clinique à l'étranger sans Antoine Dupont !

Axel Cornic

S’ils se sont affichés plusieurs fois ensemble ces derniers mois, Antoine Dupont et Iris Mittenaere n’ont jamais rien officialisé concernant une éventuelle relation. Mais cela n’empêche pas les autres de parler et les débats pourraient bien s’enflammer, puisque l’ancienne Miss France a quitté son pays pour partir à l’étranger.

Après presque un an d’absence, Antoine Dupont a fait son grand retour avec le XV de France. Et quel retour, puisque le demi de mêlée est l’un des grands acteurs de la belle période tricolore et pourrait bien mener son équipe jusqu’à un Grand Chelem. Mais pour le moment, c’est plutôt sa vie extra-sportive qui fait parler...

« Les prix sont extrêmement variables » Dupont fait régulièrement la Une des rubriques people, puisqu’il partagerait sa vie avec une célébrité française. I s’agirait d’Iris Mittenaere, même si aucun des deux n’a jamais confirmé quoi que ce soit. Et pendant que le rugbyman qui partage sa vie dispute le 6 Nations 2026, l’ancienne Miss France a décidé de quitter la France pour l’Allemagne, plus précisément Buchinger Wilhelmi, pour une clinique assez réputée. « Les prix sont extrêmement variables. Ça dépend de ce que vous allez faire ici. Du type de chambres que vous allez choisir. Et aussi de toutes les activités et thérapies que vous allez choisir sur place » a-t-elle écrit, sur ses réseaux sociaux.