Coupe du monde de Rugby : Le XV de France cartonne, «la meilleure équipe de tous les temps»

A quelques jours d’un quart de final crucial, Cédric Heymans s’est confié au sujet des chances du XV de France en cette Coupe du monde. L’ancien ailier international aux 59 sélections est persuadé que les Bleus peuvent aller très loin, en commençant par battre l’Afrique du Sud ce dimanche 15 octobre.

Après plus d’un mois de compétition, on rentre enfin dans le vif du sujet. Ce week-end débuteront les quarts de finale et le XV de France, qui a terminé premier de sa poule, va croiser la route de l’Afrique du Sud. Un véritable choc attend les Français, qui pour espérer décrocher le premier titre de leur histoire devront battre les Champions du monde sortants.

XV de France : Grande nouvelle pour Dupont, l’Afrique du Sud hallucine https://t.co/f6pVdicX5y pic.twitter.com/ZqfZeI4qxX — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

« Le XV de France de 2023 est bien au-dessus de toutes les équipes de France depuis le début du professionnalisme, et même tout cours d’ailleurs ! »

Dans un long entretien accordé à Rugbynistère , Cédric Heymans s’est confié au sujet de la force de ce XV de France. « Le XV de France de 2023 est bien au-dessus de toutes les équipes de France depuis le début du professionnalisme, et même tout cours d’ailleurs ! » a expliqué l’ancien international français, qui a disputé deux Coupes du monde avec les Bleus en 2007 et en 2011, atteignant d’ailleurs la finale lors de cette édition.

« Je ne vois pas une seule équipe qui est aussi bien préparé, formée, armée pour être Championne du monde »