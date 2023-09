Coupe du monde de rugby : Le futur adversaire du XV de France au programme de ce 24 septembre ?

Arnaud De Kanel

Au lendemain du choc entre l'Afrique du Sud et l'Irlande, le XV de France n'en sait pas beaucoup plus sur l'équipe qu'elle risque d'affronter, bien que tout soit encore possible dans ce groupe B. Avec la défaite des Springboks, rien n'est encore joué pour l'Ecosse qui doit gagner ce dimanche face aux Tonga avant de jouer leur qualification pour les quarts de finale face aux Irlandais dans deux semaines. Les Bleus pourraient donc retrouver les Ecossais s'ils se relancent dès aujourd'hui.

Cela fait maintenant 3 semaines que la Coupe du monde a débuté et on y voit logiquement plus clair dans ce tableau. L'Ecosse et les Tonga s'affronteront en ouverture de cette journée à 17h45 avant le choc opposant le Pays de Galles à l'Australie à 21h.

Ecosse - Tonga

Impuissante face à l'Afrique du Sud, l'Ecosse avait cédé face au Springboks (18-3) en ouverture de son Mondial. Le XV du Chardon a eu deux semaines pour se remettre de cette défaite et surtout pour se remobiliser. Avec la défaite des Springboks hier soir, les Ecossais ont encore des chances de se qualifier pour le prochain tour, à savoir les quarts de finale, où ils ont de grandes chances de retrouver le XV de France. Cela dépendra notamment du turnover décidé ou non par le sélectionneur du Trèfle Andy Farrell. Pour cela, ils devront battre les Tonga dès ce soir, puis la Roumanie la semaine prochaine et enfin l'Irlande dans deux semaines. Les Ecossais étaient touchés après la défaite face aux Springboks. « Je suis vraiment déçu. Nous avons été lents en première mi-temps. Il y avait des imprécisions dans notre jeu, mais ensuite nous sommes entrés dans le match. J'ai senti que physiquement nous étions plus que prêts à relever le défi de l'Afrique du Sud. Nous avons commencé à gagner des pénalités notamment en mêlée, ce qui a été un vrai plus dans cette partie. On a eu quelques opportunités, même si nous n’avons pas été très bons dans notre jeu offensif. À la pause, nous avons évoqué les choses à changer pour les mettre à mal au retour des vestiaires. Mais nous avons redémarré avec les mêmes imprécisions. L'Afrique du Sud a pris la possession du ballon pendant une longue période, et une fois qu’elle a pris le score, c’est devenu difficile, dans ces conditions et face à cette défense, de jouer un rugby basé sur les risques. Nous n’avons jamais eu la précision nécessaire pour les inquiéter dans cette partie », avait lâché Gregor Townsend en conférence de presse. Tour reste encore possible pour le XV du Chardon.



Côté tongien, la déception était également le sentiment qui prédominait après la claque reçue par l'Irlande (59-16) la semaine dernière. « Nous avons travaillé très dur pour préparer cette première rencontre. L'Irlande avait décidé de mettre sa meilleure équipe face à nous. On a pu voir que ce n'est pas pour rien qu'ils sont premiers au monde. Ils ont su saisir les opportunités qui se présentaient à eux. Il y a eu trop de pénalités de concédées de notre part. Nous nous sommes un peu emballés sur le début de match et nous nous sommes trop mis à la faute, notamment, sur des hors-jeu. La discipline ne nous a pas vraiment aidés à rivaliser. Nous avons tout donné sur le terrain et le score ne reflète ni le travail acharné que nous avons fourni lors de la préparation ni notre niveau. Mais nous regardons vers l'avant et nous attendons l'Écosse avec impatience », avait confié Malakai Fekitoa. Ils sont condamnés à l'exploit face à une équipe qu'ils n'ont plus battu depuis 2012 et qui a bien progressé depuis.



La composition de l'Ecosse : Kinghorn - Steyn, Harris, Tuipulotu, van der Merwe - (o) Russell, (m) White - Darge, Dempsey, Ritchie (cap) - Cummings, Gray - Z. Fagerson, Turner, Sutherland.



Les remplaçants écossais : Ashman, Schoeman, Nel, Skinner, M. Fagerson, Horne, Jones, Graham.



La composition des Tonga : Piutau - Kata, Fekitoa, Akhi, Taumoepeau - (o) Havili, (m) Pulu - Talitui, V. Fifita, Halaifonua - Lousi, H. Fifita - Tameifuna (cap.), Ngauamo, Fisi'ihoi.



Les remplaçants tongiens : Moli, Koloamatangi, Apikotoa, Coleman, Paea, Vailanu, Takulua, Pellegrini

Pays de Galles - Australie