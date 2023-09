Coupe du monde de rugby : Choc entre l'Afrique du Sud et l'Écosse au menu du jour

Arnaud De Kanel

Ce dimanche marque le troisième jour de compétition de cette Coupe du monde de rugby 2023. Après le Xv de France, les All Blacks, l'Irlande et l'Angleterre, c'est au tour du tenant de titre de faire son entrée en lice. L'Afrique du Sud sera opposée à l'outsider, l'Ecosse.

La Coupe du monde continue ce dimanche. Au programme, trois rencontres dont deux affiches de rêve, le tout dans la même journée. Le Japon et le Chili ouvriront le bal à 13h00 avant que l'Afrique du Sud et l'Ecosse débutent leur tournoi à 17h45 et que le Pays de Galles et les Fidji viennent conclure en beauté, on l'espère, cette riche journée de rugby. Le décor est planté, il n'y a plus qu'à.

Japon - Chili

La première rencontre de ce dimanche opposera le Japon au Chili. Il s'agit là du deuxième match du groupe D. Samedi, l'Angleterre s'est imposée face à l'Argentine. Le Japon a donc un sérieux coup à jouer lorsqu'on voit le niveau proposé par les Pumas . Michael Leitch pense même que son équipe peut aller au bout. « Si ce n’est pas maintenant, alors quand ? Je sais que ça peut sembler ridicule mais c’est une possibilité et nous croyons aux possibilités. Nous sommes la meilleure équipe que le Japon ait jamais connue, alors on va y aller à fond. Je pense que cette équipe peut aller jusqu’au bout », a déclaré le sélectionneur du Japon. Le match promet d'être spectaculaire car le Chili est l'équipe la plus faible de la compétition sur le papier. Japonais et Chiliens joueront dans la ville du rugby, à Toulouse, au Stadium, à partir de 13h00. Le match sera à suivre sur France 3 .



La composition du Japon : 15. Semisi Masirewa, 14. Kotaro Matushima, 13. Dylan Riley, 12. Ryoto Nakamura, 11. Jone Naikabula, 10. Rikiya Matsuda, 9. Yutaka Nagare, 8. Kazuki Himeno (cap), 7. Kanji Shimokawa, 6. Michael Leitch, 5. Amato Fakatava, 4. Jack Cornelsen, 3. Jiwon Gu, 2. Atsushi Sakate, 1 Keita Inagaki.



Les remplaçants japonais : 16. Shota Horie, 17. Craig Millar, 18. Asaeli Ai Valu, 19. Warner Dearns, 20. Shota Fukui, 21. Naoto Saito, 22. Tomoki Osada, 23. Lomano Lemeki



La composition du Chili : 15. Inaki Ayarza, 14. Santiago Videla, 13. Domingo Saavedra, 12. Matias Garafulic, 11. Franco Velarde, 10. Rodrigo Fernandez, 9, Marcelo Torrealba, 8. Alfonso Escobar, 7. Raimundo Martinez, 6. Martin Sigren (cap), 5. Javier Eissmann, 4. Clemente Saavedra, 3. Matias Dittus, 2. Diego Escobar, 1. Javier Carrasco.



Les remplaçants chiliens : 16. Augusto Bohme, 17. Salvador Lues, 18. Inaki Gurruchaga, 19. Pablo Huete, 20. Santiago Pedrero, 21. Ignacio Silva, 22. Lukas Caravallo, 23. José I. Larenas

Afrique du Sud - Ecosse

La deuxième rencontre est la plus attendue puisque c'est le choc de cette troisième journée de compétition. Au lendemain de l'écrasante victoire de l'Irlande sur la Roumanie, l'Afrique du Sud et l'Ecosse font leur entrée en lice. Un premier match qui va passer les deux équipes au révélateur. Tous les favoris ont répondu présents pour l'instant et on va voir s'ils vont en faire de même. Les Boks remettent leur titre en jeu. Gregor Townsend a parfiatement étudié le jeu des champions du monde en titre. « On connaît leurs qualités. Ils sont très puissants, très forts et cela se manifeste en mêlées ou dans les ballons portés. Leur plan de match, c'est l'agressivité. Leur défense est la plus agressive du monde avec cette faculté à monter vite sur l'adversaire. Leur jeu est basé sur l'intimidation, sur la pression constante sur l'adversaire qui vous étouffe, vous pousse à la faute », confie-t-il au journal L'Equipe . Ce choc se disputera au Vélodrome de Marseille à partir de 17h45. France 2 assurera la diffusion de ce match qui marquera le grand retour à l'antenne de la voix du rugby, Matthieu Lartot.



La composition de l'Afrique du Sud : 15. Willemse ; 14. Arendse, 13. Kriel, 12. De Allende, 11. Kolbe ; 10. Libbok, 9. De Klerk ; 7. Du Toit, 8. Wiese, 6. Kolisi (cap.) ; 5. Mostert, 4. Etzebeth ; 3. Malherbe, 2. Marx, 1. Kitshoff



Les remplaçants sud-africains : 16. Mbonambi, 17. Nche, 18. Nyakane, 19. Snyman, 20. Van Staden, 21. Vermeulen, 22. Williams, 23. Le Roux.



La composition de l'Ecosse : 15. Kinghorn ; 14. Graham, 13. Jones, 12. Tuipulotu, 11. Van Der Merwe ; 10. Russell, 9. White; 7. Darge, 8. Dempsey, 6. Ritchie (cap.) ; 5. Gilchrist, 4. Gray ; 3. Z. Fagerson, 2. Turner, 1. Schoeman.



Les remplaçants écossais : 16. Cherry, 17. Bhatti, 18. Nel, 19. Cummings, 20. M. Fagerson, 21. Price, 22. Redpath, 23. Smith.

