«C’était la guerre», le XV de France sait à quoi s’attendre

Axel Cornic

Le XV de France va rencontrer l’Afrique du Sud champion ne en titre ce dimanche, pour le quart de finale de la Coupe du monde 2023. Un choc très attendu et redouté par les Bleus, qui ont gagné face à ces mêmes Springboks il y a moins d’un an au Vélodrome de Marseille (30-26)… en y laissant quelques plumes !

La confrontation tant attendue aura finalement lieu. Première de la poule A devant l’Italie et la Nouvelle-Zélande, la France va croiser le fer en quart de finale avec l’Afrique du Sud, qui a terminé pour sa part deuxième de la poule B juste derrière l’Irlande. Une affiche de gala mais surtout un match assez craint, car extrêmement brutal.

« Vous n’étiez pas au petit-déj le dimanche matin »

Il y a moins d’un an, les deux équipes nous ont donné une sorte d’avant-goût de ce qui pourrait se passer ce dimanche 15 octobre. Catalogué comme l’un des matchs les plus violent de ces dernières années, cette rencontre du 12 novembre 2022 avait notamment accouché de 5 commotions cérébrales, 2 cartons rouges dont un pour Antoine Dupont, 1 carton jaune et surtout pas mal de douleurs que les Français ont mis du temps à soigner. « Vous n’étiez pas au petit-déj le dimanche matin » a récemment soufflé un membre du staff du XV de France, au Parisien .

« Physiquement, c’est le match le plus dur de ma carrière »