Après la Coupe du monde, Dupont galère

Axel Cornic

Il devait être le capitaine capable d’offrir le premier titre mondial au rugby français, mais Antoine Dupont n’a pas su faire mieux que ses prédécesseurs. Le retour à la compétition semble d’ailleurs être compliqué à gérer pour la star du Stade Toulousain, avec notamment une défaite cuisante en Top 14 ce samedi dans le derby face au Castres Olympiques (31-23).

Pour les supporters français c’est encore très dur à digérer, alors que dire des joueurs ? Voilà un peu plus d’un mois que le XV de France a été éliminé de sa Coupe du monde, mais la planète ovale ne tourne pas rond encore. C’est le cas pour les internationaux, qui retrouvent le Top 14 au goutte à goutte depuis quelques semaines.

Un retour délicat au Top 14 ?

C’est le cas d’Antoine Dupont qui était très attendus du côté du Stade Toulousain. Le capitaine du XV de France a fait son retour face à Perpignan lors de la 6e journée du Top 14, avec une victoire à la clé (43-34). Mais les choses se sont gâtées ce samedi avec le derby contre le Castres Olympiques, où il était aligné au poste d’ouvreur.

« On a eu du mal à être bon sur toute la durée du match »