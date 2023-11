Coupe du monde de Rugby : Menacé de mort, un arbitre sort du silence

Axel Cornic

Jamais comme lors de cette Coupe du monde l’arbitrage n’a autant fait parler et surtout, n’a donné naissance à autant de contestations. Parfois c’est même allé beaucoup plus loin, comme l’a raconté Wayne Barnes, qui a pris sa retraite juste après avoir dirigé la finale opposant l’Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande (11-12).

La Coupe du monde 2023 a été secoué par des nombreuses polémiques et cela concerne notamment l’arbitrage, ce qui n’a pas manqué de mettre un sacré coup aux supposées valeurs du rugby. L’exemple de Ben O’Keeffe, devenu l’ennemi national après le quart de finale entre la France et l’Afrique du Sud (28-29), est l’un des plus parlant.

XV de France - Dupont : Il pousse un coup de gueule en direct https://t.co/jPcvViv04L pic.twitter.com/Kjcee22dQn — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

« Je comprends que les gens pensent qu'ils ont été durement traités et, que ça soit vrai ou non, chacun a droit à son opinion »

Mais il y a également eu Wayne Barnes, qui a parlé des menaces reçues par lui et sa famille. « Je comprends que les gens pensent qu'ils ont été durement traités et, que ça soit vrai ou non, chacun a droit à son opinion. Mais l’idée que vous puissiez utiliser votre téléphone et envoyer de la haine envers une famille ? Je ne peux pas imaginer faire ça à qui que ce soit » a confié le désormais arbitre à la retraite, dans les colonnes du Guardian .

« Le rugby m'a apporté beaucoup de chagrin l'année dernière et nous avons vécu des moments vraiment bouleversants »