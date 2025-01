NBA : Jordan, LeBron James… Tony Parker s’enflamme pour Wembanyama !

La rédaction

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama répond pleinement aux attentes. L’intérieur des San Antonio Spurs affiche des statistiques impressionnantes, de quoi ravir la légende du basket français Tony Parker. L’ancien meneur n’a cessé de féliciter le jeune Français et l’a déjà comparé aux plus grands de ce sport comme LeBron James et Michael Jordan.

Victor Wembanyama sort d’une saison rookie exceptionnelle avec les San Antonio Spurs, affichant une ligne de statistiques hors normes (21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 contres - leader de la NBA - et 1,2 interception de moyenne). Au terme de cette saison, il a remporté le trophée de meilleur jeune joueur de la ligue. L’« alien » français a entamé sa deuxième saison sur des bases très solides individuellement, de quoi enthousiasmer la légende française : Tony Parker.

Wembanyama, fan inconditionnel, voit son rêve se réaliser au PSG ! 🎉 Qui sera le prochain à rejoindre les rangs des stars ?

➡️ https://t.co/smZBxe3ziv pic.twitter.com/rV7EqaNugv — le10sport (@le10sport) January 17, 2025

Wembanyama, bientôt « le meilleur joueur de la NBA » ?

L'ancien meneur français s’est exprimé au sujet de Victor Wembanyama lors d’une interview donnée à RMC, dans l’émission Stephen Brunch. Tony Parker est revenu sur le niveau de Victor Wembanyama et sur où il le voit dans le futur. « Il a une progression constante. Il devrait être All-Star cette année. S’il continue sur cette lancée, dans deux-trois ans, il peut devenir le meilleur joueur de la NBA. », a déclaré l’ancien joueur des Spurs de San Antonio. « C’est génial d’avoir un joueur comme ça aux Spurs. On a vraiment de la chance. J’espère qu’il ramènera de nombreux titres pour notre franchise. », a-t-il poursuivi.

« Il va créer sa propre histoire »

Tony Parker ne tarit pas d’éloges au sujet de Wemby et le compare déjà aux plus grands de ce sport. « Il est unique. Il va créer sa propre histoire. Chaque joueur a eu sa personnalité. Que ce soit Magic, Bird, Jordan, LeBron James, Stephen Curry… Ils ont tous apporté quelque chose à notre sport. Wemby peut le faire à sa façon. », a continué l’ancien meneur, toujours au micro de RMC, avant de conclure avec quelques mots pour le jeune Français : « Je suis trop content et fier de lui. »