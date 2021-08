Athlétisme

Athlétisme : Kévin Mayer revient sur sa performance aux Jeux Olympiques !

Publié le 18 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Très mal parti lors du décathlon des JO, Kévin Mayer s’est surpris lui-même en allant chercher la médaille d’argent.

Kévin Mayer est reparti de Tokyo avec une belle médaille d’argent. Gêné par des problèmes de dos apparus juste avant le début des Jeux Olympiques, le décathlonien était loin de pouvoir accrocher le podium après 5 épreuves. Mais grâce à de très grosses performances en saut en hauteur et au lancer de javelot, Mayer est allé chercher une deuxième place quasiment inespérée, derrière l’intouchable Damian Warner. Un bel exploit pour le principal intéressé.

«Lorsque j’ai pris le départ du décathlon, je n’imaginais pas aller au bout»