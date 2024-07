JO Paris 2024 : Rafael Nadal s’agace contre un journaliste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Novak Djokovic n’a pas tremblé pour le choc du deuxième tour du tournoi de tennis des Jeux olympiques de Paris 2024, balayant Rafael Nadal (6-1, 6-4) sur la terre battue parisienne. L’avenir de l’Espagnol continue de s’écrire en pointillé, et l'évocation de sa possible retraite à venir commence à agacer le principal intéressé, régulièrement interrogé sur le sujet.

Rafael Nadal n’est pas passé loin de l’humiliation sur le court Philippe-Chatrier ce lundi. Largement dépassé par Novak Djokovic dans le premier set, l’Espagnol a su ensuite relever la tête sans pour autant inquiéter le numéro 2 mondial, qualifié pour les huitièmes de finale. Nadal reste engagé en double dans ces JO de Paris 2024 avec Carlos Alcaraz, mais son niveau actuel continue de semer le doute sur la suite de sa carrière, un sujet qui commence à agacer le 161e joueur mondial.

JO Paris 2024 - Tennis : Djokovic fait un voeu pour Nadal ! https://t.co/M6j35ymeJQ pic.twitter.com/PoSsBrhLkN — le10sport (@le10sport) July 29, 2024

« Tous les jours vous voulez que je prenne ma retraite »

Interrogé sur la possibilité d’avoir disputé le dernier match en simple de sa carrière sur le court central de Roland-Garros, Rafael Nadal a sèchement répondu au journaliste l’ayant interpellé. « Tous les jours, hein, tous les jours vous voulez que je prenne ma retraite, a-t-il lâché. J'essaie de faire de mon mieux chaque jour, j'essaie de regarder vers l'avenir et quand les JO seront terminés, je prendrai les décisions qui s'imposent en me basant avant tout sur l'envie et les sentiments que j'éprouve. Aujourd'hui (lundi), je ne sais pas. J'ai souffert de nombreuses blessures ces deux dernières années, donc si je sens que je ne suis pas assez compétitif pour continuer ou pas assez prêt physiquement, je vous le dirai. Je ne pense pas tous les jours à ma retraite. »

« Toujours l'impression d'être à la maison quand je joue ici »

Rafael Nadal a en tout cas apprécié de retour sur le Chatrier, deux mois après Roland-Garros : « J'ai toujours l'impression d'être à la maison quand je joue ici. C'est spécial pour moi, j'apprécie le fait qu'ils m'aient donné de l'énergie au moment où le scénario du match commençait à changer un peu. Pour moi, c'est un sentiment extraordinaire de me sentir soutenu et aimé à l'endroit le plus important de ma carrière ».