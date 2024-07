JO Paris 2024 - Rugby à 7 : Dupont montre la voie, la surprise est totale

Axel Cornic

Menés par un Antoine Dupont des grands soirs, les joueurs de France 7 ont réussi à décrocher la première médaille d’or olympique du rugby tricolore. On pensait que cet exploit allait pouvoir guider les femmes, mais les coéquipieres de Lou Noel-Rivier ont finalement échoué en quart de finale, face au Canada (19-14).

Le bonheur a été tellement immense, qu’on le pensait infini. Ainsi, dans un Stade de France toujours rempli à craquer, avec la plus grosse affluence pour un tournoi de rugby à 7, tout le monde croyait en l’exploit des féminines. Il faut dire qu’elles avaient décroché l’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, alors que les hommes ne s’étaient même pas qualifiés.

« On est capables de faire bien mieux mais là ça n'a pas suffit »

Le pari est raté puisque l’aventure de France 7 s’est arrêtée ce lundi soir sur la pelouse du Stade de France, en quart de finale face au Canada. Un résultats cruel, avec la défaite qui ne s’est dessinée qu’en fin de rencontre avec un essai casquette marqué par les Canadiennes. « Cette erreur nous coûte très cher, c'est compliqué à chaud de faire un récap mais ça se joue à pas grand-chose. On est capables de faire bien mieux mais là ça n'a pas suffit » a expliqué Lou Noel-Rivier, au micro de RMC Sport.

« Merci au public, c'était un honneur de jouer dans un stade plein »

« On aurait pu faire mieux » a poursuivi l’internationale de rugby à 7, qui avait remporté la médaille de bronze à la Coupe du monde 2022. « Merci au public, c'était un honneur de jouer dans un stade plein. Je suis déçu de ne pas avoir fait mieux pour le public qui avait fait le déplacement. On n'oubliera jamais un tel soutien ». C’est un véritable coup dur pour cette équipe de France féminine, que tout le monde voyait marcher dans les pas d’Antoine Dupont et de ses coéquipier de l’équipe masculine.