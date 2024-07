JO Paris 2024 : Aviron, judo, football… Les rendez-vous à ne pas manquer du 30 juillet

Alexis Brunet

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont pour le moment une réussite pour la France. Les athlètes tricolores collectionnent les médailles et cela n’est pas près de s’arrêter. Ce mardi, plusieurs breloques pourront encore être décrochées par les Français. Le10sport.com vous propose les rendez-vous à ne pas manquer. Suivez le guide !

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont lancés depuis le vendredi 26 juillet et la France répond présente pour le moment. Lundi, les Français ont notamment pu compter sur la très belle médaille d’or de Nicolas Gestin en canoë slalom. Il ne faut également pas oublier le judo qui a offert plusieurs breloques à la France, avec notamment la médaille d’argent de Joan-Benjamin Gaba en moins de 73 kilos, mais également le bronze pour Sarah-Léonie Cysique en moins de 57 kilos.

JO Paris 2024 : Après l'exploit, Dupont remercie Zidane ! https://t.co/wJ1ULmYbzM pic.twitter.com/gHD3ev3Clr — le10sport (@le10sport) July 29, 2024

Des chances de médaille pour le triathlon

Dès 8H du matin, la France aura une bonne opportunité de médaille avec le triathlon. Trois Français prendront le départ du pont Alexandre III, Dorian Coninx, Pierre Le Corre et Léo Bergère. Ils devront réaliser 1,5km de natation, 40km de vélo et 10km de course. Il faudra également suivre l’aviron ce mardi, avec les demi-finales femmes et hommes du deux de couple, qui auront lieu respectivement à 10H50 et à 11H20. Emma Lunatti et Elodie Ravera-Scaramozzino auront une vraie chance chez les femmes, tout comme Matthieu Androdias et Hugo Boucheron chez les hommes.

Brasse et papillon au programme pour Marchand

Après avoir remporté le titre en 400m 4 nages, Léon Marchand sera de retour dans les bassins ce mardi. Le nageur de 22 ans sera aligné en série du 200m brasse et du 200m papillon. Pour ce qui est des sports individuels, Clarisse Agbegnenou qui est une grande chance de médaille pour la France disputera son 32ème de finale dans sa catégorie, tout comme Alpha Oumar Djalo chez les hommes. Au tennis, c’est la paire Gaël Monfils – Édouard Roger Vasselin qui sera en action, avec un huitième de finale au programme. Enfin, il ne faudra également pas louper le quart de finale de la France en escrime, à l’épée par équipe femme.

Les sports collectifs à l’honneur

Pour ce qui est des sports collectifs, l’équipe de France de football aura l’occasion de décrocher une troisième victoire en autant de matches face à la Nouvelle-Zélande, dès 19H. Les Bleus du basket-ball seront aussi de sortie. Après leur succès en ouverture face au Brésil, les coéquipiers de Victor Wembanyama peuvent enchaîner face au Japon, à partir de 17H15.