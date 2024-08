JO Paris 2024 - Basket : Wembanyama lance un avertissement à Team USA !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposée aux Etats-Unis samedi soir en finale des Jeux olympiques, l'équipe de France masculine n'a pas réussi à décrocher l'or tant convoité. Comme à Tokyo, les Bleus ont rivalisé avec les Américains mais se sont inclinés, la faute à un Stephen Curry de gala en fin de match alors qu'ils tentaient de revenir au score. Pour Nicolas Batum et Nando de Colo, c'est la fin d'une génération dorée. Mais pas pour Victor Wembanyama, déjà déterminé à prendre sa revanche.

Attendu comme l'une des stars françaises du sport dans ces Jeux olympiques, Victor Wembanyama était inconsolable quelques minutes après la défaite de la France en finale samedi soir contre les Américains (98-87). Le jeune joueur des Spurs n'a pas pu contenir ses larmes mais à 20 ans, il a encore du temps pour réaliser ses objectifs. D'ailleurs, il donne déjà rendez-vous à Team USA en 2028, à Los Angeles.

Wembanyama envoie un message

Interrogé après la finale, Victor Wembanyama sait que l'écart avec les Etats-Unis n'est pas aussi grand qu'il n'a pu l'être il y a quelques années. La Serbie l'a déjà prouvé en demi-finales et la France a également rivalisé. « J’apprends et je m’inquiète pour les adversaires dans quelques années. La NBA, la FIBA, tout le monde… C’est clairement un processus lent. Bien sûr, l’Europe rattrape un peu son retard et, comme je l’ai dit, ce n’est pas acquis. Nous n’aurons peut-être jamais d’autre chance, mais ils n’en auront peut-être pas d’autre non plus. Personne ne sait ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c’est que nous nous développons. Le basket se développe ici », répond-il au micro de France Télévisions.

Leader d'une nouvelle génération

Véritable phénomène qui ne fait que parler de lui depuis quelques années à peine, Victor Wembanyama a parfaitement pris son nouveau rôle à cœur. Le basketteur français disputait pour la première fois les Jeux olympiques dans la foulée de sa première saison en NBA et il veut clairement remporter la médaille d'or un jour, et pourquoi pas dès 2028 sur les terres américaines à Los Angeles. En attendant, c'est une quatrième médaille d'argent pour la France avec à chaque fois une défaite en finale face à Team USA.