JO Paris 2024 - Basket : Kevin Durant encensé par Team USA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Kevin Durant, de retour de blessure, a offert une première victoire éclatante à Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (110-84). Auteur de 21 points en première mi-temps sans rater le moindre tir, il a permis aux États-Unis de dominer la Serbie. « C’est formidable de l’avoir avec nous », a réagi LeBron James après la rencontre.

Kevin Durant, absent lors de la préparation de Team USA en raison d’une blessure au mollet, n’avait disputé aucun match avec le reste de l’équipe. Mais pour sa première rencontre aux Jeux Olympiques de Paris 2024, l’ailier a marqué 23 points, dont 21 points cruciaux en première mi-temps, permettant aux États-Unis de rattraper la Serbie et de décrocher une première victoire dans le tournoi (110-84).

Le retour éclatant de Durant, meilleur marqueur de l’histoire de la sélection aux Jeux, a suscité un vif enthousiasme parmi ses coéquipiers. « KD a été incroyable en première mi-temps et nous a donné un énorme coup de pouce », a notamment souligné Stephen Curry.

Steve Kerr : « Kevin Durant a été brillant »

« Peut-être plus que n’importe quel autre joueur, quand [Kevin Durant] revient d’une longue absence, ça ne se voit pas », a déclaré Steve Kerr, entraîneur de Team USA et ancien coach de Durant aux Golden State Warriors en NBA, après la rencontre. « Il est tellement doué. Il semblait en pleine forme, comme si on était au milieu de la saison, alors qu’il n’avait pas joué depuis deux mois. C’est incroyable. »

Après une première mi-temps parfaite, le meilleur marqueur de l’histoire des États-Unis aux Jeux Olympiques n’a joué que huit minutes en seconde période, ajoutant seulement deux points à son total (1/2 aux tirs). « Nous voulions limiter son temps de jeu pour un retour en douceur », a justifié Kerr. « Mais il a été brillant. »

JO 2024 - Basket : Trois stats pour expliquer la domination de Team USA https://t.co/G9ymEUcWzi pic.twitter.com/uWTg7RDfEh — le10sport (@le10sport) July 28, 2024

LeBron James : « C’est notre meilleur match jusqu’à présent »

« À l’entraînement, il joue comme s’il était en match », a commenté LeBron James, deuxième meilleur marqueur de l’équipe derrière Kevin Durant avec 21 points. « Pas étonnant qu’il soit performant dès son retour. C’est formidable de l’avoir avec nous. »

« Chaque jour, quelqu’un d’autre peut briller. Nous avons cette puissance de feu », a averti le leader de Team USA. Cette fois-ci, ce sont bien Durant et lui qui ont offert aux États-Unis leur première victoire aux Jeux Olympiques, portant leur série à six succès consécutifs en incluant les matches amicaux. « C’est notre meilleur match jusqu’à présent », a cependant affirmé LeBron James.