Formule 1 : L'étonnant aveu de Fernando Alonso...

Publié le 23 décembre 2021 à 18h35 par A.M.

Interrogé sur son implication pour la monoplace d'Alpine en 2022, Fernando Alonso reconnaît qu'il n'a pas pu suivre cela de près à cause des incertitudes entourant la réglementation.

De retour en Formule 1 après deux années loin des paddocks de F1, Fernando Alonso vient de mettre fin à une saison éreintante, mais qui lui a tout de même permis de démontrer qu'il n'avait rien perdu de son talent du haut de ses 40 ans. Mais le double Champion du monde n'a pas le temps de se reposer puisqu'il doit déjà se tourner vers 2022, une saison charnière pour Alpine qui espère profiter de la nouvelle réglementation pour remonter dans la hiérarchie. Et pourtant, Fernando Alonso avoue qu'il n'a pas encore pu s'impliquer dans la nouvelle monoplace de d'Alpine.

Alonso avoue une faible implication pour 2022