Formule 1 : Le coup de gueule de Fernando Alonso sur les questions liées à son âge !

Publié le 12 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors qu'il a fait son retour après deux ans d'absence en Formule 1, Fernando Alonso vit une saison mitigée. À bientôt 40 ans, l'Espagnol s'agace que ses performances soient remises en cause en raison de son âge.

Fernando Alonso ne veut plus entendre parler d'âge. De retour chez l'écurie Alpine alors qu'il avait annoncé sa retraite en 2018, Fernando Alonso semble loin de son meilleur niveau d'antan. Champion du monde en 2005 et en 2006 avec Renault, l'Espagnol se bat aujourd'hui à chaque Grand Prix pour rentrer dans les points. Alors qu'il soufflera ses 40 bougies le 29 juillet prochain, Fernando Alonso a été visé par de nombreuses questions liées à son âge depuis son retour en Formule 1. Un critère auquel trop d'importance serait donné selon l'Asturien.

« L’âge est totalement secondaire en Formule 1 »