Formule 1

Formule 1 : La réponse tombe pour l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 23 décembre 2021 à 14h35 par T.M.

Depuis plusieurs jours maintenant, l’incertitude plane concernant l’avenir de Lewis Hamilton et une possible retraite. Ce jeudi, des réponses sont arrivées pour le pilote Mercedes.

Actuellement, une question anime le monde de la Formule 1 : Lewis Hamilton va-t-il prendre sa retraite ? Suite aux événements intervenus lors du Grand Prix d’Abu Dhabi et la perte du titre face à Max Verstappen, le flou plane concernant l’avenir du pilote Mercedes. Malgré un contrat portant jusqu’en 2023, le Britannique pourrait prendre sa retraite selon certains. A ce sujet, même Toto Wolff avait entretenu le mystère, expliquant notamment : « J’espère donc vivement que Lewis continuera à courir parce qu’il est le plus grand pilote de tous les temps. (…) Nous allons donc travailler sur ces événements lors des semaines et des mois à venir et en tant que pilote, son cœur dira "Je dois continuer" parce qu’il est au sommet de son art. Je l’espère en tout cas ».

Hamilton va continuer !