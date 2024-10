F1 - Verstappen : Red Bull lâche une annonce cruciale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Deuxième du Grand Prix de Singapour, Max Verstappen a retrouvé des couleurs. Mais alors que le triple champion du monde n’a plus gagné depuis sept courses, sa position de leader du championnat de monde commence à être menacée par Lando Norris. En ce sens, Christian Horner, directeur de Red Bull, a annonce l’arrivée d’améliorations en marge du Grand Prix des États-Unis.

Lando Norris se rapproche de Max Verstappen. Après la victoire du pilote McLaren à Singapour, le Britannique n’a plus que 52 points de retard sur le triple champion du monde, et souhait continuer à mettre la pression sur son rival néerlandais. Deuxième à Singapour, Verstappen a retrouvé un certain rythme, lui qui semblait en perdition sur les derniers Grand Prix.

« Amener une voiture qui est bien équilibrée entre l’avant et l’arrière »

Dans deux semaines, la Formule 1 reprendra du côté d’Austin à l’occasion du Grand Prix des États-Unis. Clairement, Red Bull souhaite permettre à Max Verstappen de redevenir compétitif à bord de sa monoplace. De ce fait, Christian Horner a annoncé que l’écurie autrichienne allait mettre en place certaines améliorations sur la RB-20. « Je pense que pour toutes les équipes, c’est un moment naturel de l’année où toutes les équipes apporteront quelque chose à Austin. Nous avons entendu dire que Ferrari avait quelque chose d’important. Je pense que Mercedes et McLaren apporteront toutes quelque chose. Maintenant, je pense que ce que nous cherchons à faire, c’est développer la compréhension que nous avons commencé à avoir depuis Monza, et amener une voiture qui est bien équilibrée entre l’avant et l’arrière », a expliqué le directeur d’écurie dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Toute l’équipe a travaillé incroyablement dur pour comprendre les problèmes »

« Cela inspire confiance au pilote », poursuit Christian Horner. « C’est un défi très différent. Le premier secteur est très rapide. Ils ont également refait le revêtement de certaines parties du circuit, ce qui constitue une autre variable. C’est un week-end de Sprint, il faut donc rapidement se mettre dans le rythme. Il faut prendre en compte tous ces éléments. Toute l’équipe a travaillé incroyablement dur pour comprendre les problèmes, les résoudre et obtenir, je l’espère, des remèdes sur la voiture pour Austin ».