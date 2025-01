F1 - Verstappen : Contrat à un milliard, la réponse tombe !

Jean de Teyssière

Dans 57 jours, le premier Grand Prix de la saison aura lieu en Australie. Une saison qui annonce de nombreux changements, avec par exemple Lewis Hamilton qui conduira pour Ferrari. Mais ces derniers jours, une rumeur est venu enflammer le paddock, puisqu’Aston Martin aurait proposé à Max Verstappen la somme d’un milliard d’euros pour les rejoindre. Rumeur démentie par l’écurie britannique.

Et si le changement de pilotes n’était pas encore totalement terminé ? Alors que les positions semblent être bien figées pour la saison à venir, une bombe est venue secouer le paddock ces dernières heures. Une révélation qui concerne le quadruple champion du monde, Max Verstappen.

Verstappen emballé par le projet de Red Bull

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Helmut Marko, le dirigeant de Red Bull Racing a tenu à rassurer les fans de Red Bull en indiquant que Max Verstappen était pleinement investi dans la marque au taureau ailé : « Je pense que les deux ont beaucoup à se dire et beaucoup de questions l’un pour l’autre. Ce qu’ils ont certainement en commun, c’est qu’aucun d’eux ne se laisse manipuler et qu’ils sont connus et appréciés pour leurs paroles claires et directes. Nous essayons maintenant d’organiser la réunion le plus rapidement possible. Max est un grand fan de football et il m’a demandé de l’inviter (Klopp) à une course. L’un des meilleurs amis de Max est Virgil van Dijk, capitaine de l’équipe nationale des Pays-Bas et pendant de nombreuses années l’un des meilleurs joueurs de Jürgen lors de son passage au Liverpool FC. C’est ce qui est bien avec Red Bull : notre vaste programme sportif au plus haut niveau nous permet de créer des synergies et de rassembler les protagonistes. »

Aston Martin dément la rumeur

Récemment, la rumeur d’un contrat proposé par Aston Martin à Max Verstappen a fait l’objet d’une bombe. Mais comme relayé par Nextgen-Auto, un porte-parole d’Aston Martin a tenu à démentir catégoriquement cette rumeur. Verstappen devrait donc toujours conduire pour Red Bull dans les années à venir…