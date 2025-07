F1 - Red Bull : Verstappen s'en va, son clan annonce une catastrophe !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Red Bull traverse une période compliquée, et le week-end en Autriche a confirmé la situation pendant que la concurrence progresse. Une humiliation à domicile pour l'équipe de Christian Horner, et cela pourrait bien aboutir sur catastrophe comme l'annonce Jos Verstappen, le père du quadruple champion du monde.

A domicile le week-end dernier, Red Bull a été humilié sur ses terres en Autriche. Après une qualification poussive, Max Verstappen a été accroché par Kimi Antonelli dès le premier tour et n'a donc pas terminé la course, tandis que Yuki Tsunoda a tout simplement terminé bon dernier à deux tours du vainqueur Lando Norris. Une situation qui devient donc de plus en plus inquiétante d'autant plus qu'elle s'accompagne de rumeurs entourant l'avenir de Max Verstappen. Et la sortie de son père, Jos, ne va pas arranger les choses.