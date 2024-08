F1 : L’étrange pacte entre Red Bull et Verstappen

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, Max Verstappen n’a pas réussi à terminer sur le podium lors des deux derniers Grands Prix. En Hongrie, le Néerlandais était apparu particulièrement énervé à la radio, ce qu’Helmut Marko avait mis sur le compte du temps qu’il passait sur son simulateur de course la nuit. Le triple champion du monde et Red Bull ont ainsi convenu qu’il ne conduirait plus aussi tard.

Habitué à survoler la concurrence, Max Verstappen a vu ses concurrents revenir en force. Lors des deux derniers Grands Prix, le triple champion du monde en titre a terminé cinquième puis quatrième. En Hongrie, il avait été la cible des critiques pour son attitude à la radio avec son ingénieur de course Gianpiero Lambiase. Selon Helmut Marko, cela est à cause des heures qu’il passe sur son simulateur de course, Max Verstappen étant resté éveillé jusqu’à 3h30 du matin afin de participer aux 24 heures iRacing de Spa.

« Il passe la moitié de la nuit à jouer à des simulations de course »

« Max Verstappen s’est montré plutôt susceptible ce week-end, et bien sûr, il n’a pas fallu longtemps pour que les critiques surgissent - ce qui n’est pas étonnant, étant donné qu’il passe la moitié de la nuit à jouer à des simulations de course », avait déclaré Helmut Marko. Le week-end suivant à Spa, Max Verstappen avait alors répondu qu’il était hors de question pour lui de renoncer à son simulateur de course.

« Nous avons convenu qu’à l’avenir, il ne conduirait pas bien au-delà de minuit »

Cependant, Red Bull et Max Verstappen se sont tout de même mis d'accord sur le fait qu’il ne l’utiliserait plus jusqu’au bout de la nuit désormais. « Sa course de simulation nocturne du week-end hongrois n’a eu lieu que parce qu’un pilote de son équipe n’était pas là. Nous avons néanmoins convenu qu’il ne conduirait plus en simulateur aussi tard dans le futur, ceci est vrai ! », a indiqué Helmut Marko, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Nous avons convenu qu’à l’avenir, il ne conduirait pas bien au-delà de minuit, même s’il a un rythme de vie complètement différent. Mais il faut quand même éviter ce genre de choses qui sont naturellement critiquées en public. » Le conseiller de Red Bull a en revanche ajouté que cela était une « recommandation forte » et non une règle. Reste à savoir si Max Verstappen respectera cet accord.