F1 : Ferrari annonce du lourd pour la fin de saison !

En arrachant le podium lors du Grand Prix de Belgique à la suite de la disqualification de George Russell, Charles Leclerc a permis à Ferrari de marquer de gros points et de rester à bonne distance des écuries de tête. Ces dernières semaines, McLaren a connu une sacrée percée pour tenter de mettre à mal Red Bull. Mais la Scuderia nourrit beaucoup d'espoirs pour la deuxième partie de la saison, dès le Grand Prix du Pays-Bas de retour de la trêve estivale.

En décrochant une victoire tant attendue lors du Grand Prix de Monaco et une troisième place, l'écurie Ferrari pensait pouvoir sérieusement déjouer les plans de Max Verstappen. Le Néerlandais, toujours largement en tête du championnat du monde, n'est pas assez dominateur que ces deux dernières années. Mais après plusieurs déceptions, la Scuderia veut relever la tête. Frédéric Vasseur, le directeur français de l'écurie italienne attend beaucoup des prochaines courses.

Ferrari apporte des modifications

Souvent critiquée ces dernières années pour son manque d'efficacité et ses problèmes techniques, Ferrari a de quoi rivaliser avec les meilleurs cette année. L'écurie italienne ne cesse d'apporter quelques modifications pour ses voitures afin d'apporter un gain de performance. « Corriger les rebonds est un pas en avant en matière de performance. Oui, c’est certain. Nous nous efforçons d’apporter quelque chose et nous le ferons dès que possible » débute Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Ferrari vers une fin de saison canon ?

Troisième du classement des constructeurs à seulement 63 points de Red Bull, Ferrari reste donc dans le match, surtout quand on connaît les difficultés de Sergio Pérez en ce moment. Frédéric Vasseur voit donc un enchaînement exceptionnel lors des prochaines courses. Les pilotes reprendront aux Pays-Bas le 25 août prochain. « Nous avons une bonne série de circuits avec Monza, Bakou et Singapour. Ce sont de bons circuits pour les caractéristiques de la voiture. Le plus important est de marquer des points et c’était l’objectif en arrivant à Spa. Ne pas perdre de points sur McLaren et Red Bull et nous l’avons fait. Et ce sera le même objectif à Zandvoort, car je suis convaincu que les trois ou quatre courses suivantes après ces deux-là seront bien meilleures pour nous » poursuit le patron de la Scuderia.