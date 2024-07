F1 - Red Bull : Verstappen annonce une catastrophe !

Pierrick Levallet

Red Bull n’a pas l’air d’être en mesure de pouvoir sortir la tête de l’eau en ce moment. Après l’Autriche, la Grande-Bretagne et la Hongrie, c’est désormais le Grand Prix de Belgique qui échappe à Max Verstappen. Le triple champion du monde a assisté impuissant à la victoire sur tapis vert de Lewis Hamilton ce dimanche, George Russell ayant finalement été disqualifié. S’il est toujours leader du classement des pilotes, le Néerlandais voit toutefois ses rivaux se rapprocher petit à petit de lui. Max Verstappen a d’ailleurs fait savoir que la domination de Red Bull en F1 était désormais terminée.

«Je pense que nous avons fait du bon travail depuis la 11e place»

« La course en elle-même n’était pas trop mauvaise, c’est juste qu’il était très difficile de dépasser. Lors du premier relais, je suis resté à l’écart des ennuis pendant les premiers tours, je suis entré dans le train du DRS et je suis resté là. Ensuite, nous avons essayé de faire un joli undercut qui, je pense, a plutôt bien fonctionné, mais oui, les voitures sont toutes très similaires en termes de rythme et il est ensuite très difficile de remonter. Je pense donc que nous avons fait du bon travail depuis la 11e place » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only.

«Ces jours sont malheureusement derrière nous»

« Je pense que si l’on regarde le championnat, c’était une journée positive pour moi. Bien sûr, on en veut plus, mais oui, avec notre rythme des dernières courses, il n’est pas réaliste de penser que nous pouvons remonter depuis la 11e place et revenir en tête. Ces jours sont malheureusement derrière nous, c’est catastrophique. Mais nous avons beaucoup de choses à analyser pendant la pause et voir si nous pouvons améliorer la voiture dès Zandvoort » a ensuite ajouté Max Verstappen. Reste maintenant à voir si la trêve permettra à Red Bull de trouver l’origine de ses problèmes afin de creuser à nouveau l’écart avec les autres écuries.