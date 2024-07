F1 : Hamilton domine Verstappen, c’est historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Lewis Hamilton, septuple champion du monde, est entré un peu plus dans l’histoire de la Formule 1 et du sport en général. Le Britannique de 39 ans s’est imposé à Silverstone à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, devançant un certain Max Verstappen, et battant plusieurs records historiques au passage.

Comme une évidence pour Lewis Hamilton. Considéré par beaucoup comme le plus grand pilote de l’histoire de la Formule 1, le Britannique n’avait plus remporté la moindre course depuis près de trois ans. En effet, le dernier succès de « King Lewis » sur le circuit remontait au Grand Prix d’Arabie Saoudite en décembre 2021, jusqu’à ce dimanche. La légende de 39 ans a devancé Max Verstappen (Red Bull) et Lando Norris (McLaren) à Silverstone, remportant sa première course de la saison en Grande-Bretagne.

F1 : Exploit de Mercedes, Hamilton hallucine ! https://t.co/UyqDpDhldr pic.twitter.com/oMTJCck5Vk — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

« Il n’y a pas meilleure sensation que de terminer premier ici »

« Je pleure encore. C’est depuis 2021 que je n'avais plus gagné. Tous les jours, je me lève pour m’entraîner, me battre, programmer mon esprit à atteindre mes objectifs » , déclarait avec une grande émotion Lewis Hamilton après cette 104ème victoire en carrière, un record. « C’est mon dernier Grand Prix ici à Silverstone avec cette équipe. Je les aime tellement. Tout ce qu’on a fait ensemble durant ces années, ça récompense tout le travail. Et vous, mes fans ! Je vous ai vu tour après tour. Il n’y a pas meilleure sensation que de terminer premier ici. Ne pas gagner pendant deux ans et demi ? C’était difficile. Mais l’important c’est de savoir comment vous continuer de vous battre. Il y a eu des jours où je me sentais plus assez bon. Mais j’avais des gens formidables autour de moi comme Toto Wolff, qui n’ont cessé de m’encourager. Et bien sûr, mes supporters qui m’aident énormément » , a conclu celui qui rejoindra Ferrari l’an prochain.

Lewis Hamilton bat plusieurs records importants !