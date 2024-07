Formule 1 : «Je pleure encore», sensation pour Hamilton, il n'en revient pas

Jean de Teyssière

Le douzième Grand Prix de la saison aura tenu toutes ses promesses ! Avec une première ligne composée de George Russell et Lewis Hamilton, Mercedes pouvait espérer remporter un deuxième Grand Prix de suite. Et ce fut chose faite, avec la victoire de Lewis Hamilton, 2 ans, 7 mois et 2 jours après sa dernière victoire à Abu Dhabi. Une victoire teintée d'émotion.

Le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, va quitter Mercedes en fin de saison pour rejoindre Ferrari en 2025. Le pilote britannique avait tout pour remporter une 104ème victoire dans sa carrière et triompher pour la neuvième fois à Silverstone ce dimanche...

L'exploit de Lewis Hamilton à Silverstone !

Plus les Grands Prix passaient en 2024 et plus l'opportunité de voir Lewis Hamilton remporter un Grand Prix se faisait plus grande. C'est chose faite, au meilleur endroit pour lui puisqu'il a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne ! Au terme d'une course folle, le Britannique a terminé devant Max Verstappen et Lando Norris et a remporté son 104ème Grand Prix dans sa carrière. Un record, bien évidemment.

F1 : Une légende réclame la successeur d’Hamilton, Mercedes répond ! https://t.co/1t04U9OCO0 pic.twitter.com/5mr6uXNlju — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

«Je pleure encore»