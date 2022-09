Formule 1

F1 : Leclerc, Ferrari... Le regret de Max Verstappen

Publié le 30 septembre 2022 à 04h35 par Pierrick Levallet

Longtemps à la lutte avec Charles Leclerc et Ferrari cette saison, Max Verstappen a finalement pris le large au classement des pilotes. Le Néerlandais a d’ailleurs creusé un tel écart qu’il pourrait être sacré champion du monde dès ce dimanche lors du Grand Prix de Singapour. Cependant, le pilote de Red Bull regrette de ne plus se battre avec la Scuderia pour le titre.

Ce dimanche, la F1 fera son retour à Singapour après avoir vu son Grand Prix être annulé ces deux dernières années à cause du Covid-19. Et c’est sur cette piste que Max Verstappen pourrait être sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Avec une large avance de 116 points, le pilote de Red Bull pourrait être mathématiquement hors de portée des autres prétendants en cas de victoire ce dimanche. Max Verstappen a pris le large, alors qu’il était longtemps à la lutte avec Charles Leclerc et Ferrari. Toutefois, le Néerlandais regrette de ne plus se battre avec la Scuderia .

«J'aurais aimé que Ferrari soit toujours dans la lutte»

« Dans un sens, j'aurais aimé que [Ferrari] soit toujours dans la lutte [pour le titre]. Pour moi, c'est bien sûr agréable de gagner [le titre] d'une manière plus calme, mais ce qui est bon à voir, c'est qu'ils sont déjà très compétitifs cette année par rapport aux dernières années, je pense que c'est ce dont la F1 avait besoin » a avoué Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Je veux simplement connaître un weekend positif»