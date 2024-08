F1 : Après avoir battu Verstappen, Norris lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de son deuxième Grand Prix de la saison ce dimanche aux Pays-Bas, Lando Norris a confirmé qu’il était désormais un gros concurrent de Max Verstappen. Pour autant, le pilote McLaren s’est montré quelque peu évasif lorsqu’il a été interrogé sur sa capacité à remporter le championnat du monde prochainement.

Lando Norris en héros. Sur les terres de Max Verstappen, le pilote McLaren a battu le triple champion du monde ce dimanche, à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas. De quoi sérieusement se poser la question d’un titre mondial pour le Britannique ? Pas vraiment.

F1 - GP des Pays-Bas : Défaite totale pour Verstappen, il déballe tout https://t.co/bEP5bFBNQG pic.twitter.com/Qo9DYsT6Qx — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

« Il est donc stupide de penser à quoi que ce soit en ce moment »

« Je me bats pour le championnat depuis la première course de l’année. Il n’y a pas de décision soudaine à prendre maintenant », a répondu Lando Norris dans des propos relayés par Next-Gen Auto. « Mais pour y arriver, je dois faire mieux. J’ai travaillé dur toute l’année et je suis toujours à 70 points de Max. Il est donc stupide de penser à quoi que ce soit en ce moment. Je prends les courses les unes après les autres et je continue à faire ce que je fais maintenant parce que ça ne sert à rien de penser à l’avenir et au reste. Je ne m’en préoccupe pas pour l’instant. Je suis juste... Oui, je me concentre sur une course à la fois. Ce n’est donc pas une question que l’on doit me poser tous les week-ends ».

« Red Bull a peut-être eu un peu plus de mal que ce à quoi nous nous attendions »

Lando Norris poursuit : « Les Ferrari ont été assez rapides ce dimanche. Nous ne nous attendions probablement pas à ce qu’elles soient aussi bonnes qu’elles l’ont été. Red Bull a peut-être eu un peu plus de mal que ce à quoi nous nous attendions. Nous gardons la tête baissée. Il ne sert à rien de penser à ce que nous ferons le week-end prochain. Nous nous rendrons sur place, nous travaillerons dur et nous attendrons jusqu’à ce que nous arrivions. Cela ne sert à rien de penser à l’avenir », conclut le pilote de 24 ans.