F1 : Alpine tente un coup historique pour remplacer Ocon !

Arnaud De Kanel

Alors qu'Esteban Ocon quittera Alpine à l'issue de la saison, l'écurie française est passée à la vitesse supérieure dans la quête de son remplaçant. Selon les dernières rumeurs, c'est Carlos Sainz qui devrait s'engager avec Alpine et ainsi effectuer un retour historique puisqu'il deviendrait le second pilote de l'histoire de l'écurie française à revenir quelques années plus tard.

Alpine s'appuiera sur un nouveau duo de pilotes à compter de la saison 2025. Si Pierre Gasly a prolongé son contrat, Esteban Ocon a quant à lui été poussé vers la sortie. La succession du pilote français s'accélère en coulisses et les rumeurs font écho d'une arrivée prochaine de Carlos Sainz. Un tournant dans l'histoire d'Alpine.

Alpine a fait une offre à Sainz

L'Espagnol s'est montré particulièrement agacé face aux journalistes après la deuxième séance d'essais libres à Silverstone en raison d'une question liée à son avenir. « Vous allez sérieusement me poser les mêmes questions le vendredi que le jeudi ? J’ai décidé de ne plus parler de mon avenir jusqu’à ce que je prenne ma décision », a confié le pilote espagnol. De retour chez Alpine, Flavio Briatore confirme qu'une offre a été transmise à Carlos Sainz. « Sainz a un projet de contrat sur la table. C’est maintenant à lui de dire oui ou non », indique l'Italien qui précise même que Sainz serait « prêt » à signer.

Sainz, un retour historique ?

L'arrivée de Carlos Sainz entrerait dans l'histoire d'Alpine. Arrivée en F1 en 1977, l'écurie tricolore a rapatrié qu'un seul pilote au cours de son aventure dans la discipline. Parti en 2006, Fernando Alonso était en effet revenu en 2008 avant de s'en aller à nouveau en 2009 puis d'effectuer un come-back en 2021. Présent chez Renault (Alpine) de 2017 à 2018, Carlos Sainz peut donc devenir le deuxième pilote de l'histoire de l'écurie à faire son retour. Un coup historique pour remplacer Esteban Ocon.